Fuente: Ecosistema Startup.

Cuando se reveló que hackers estaban usando el chatbot de soporte de Meta para cambiar el correo asociado a cuentas de Instagram y así tomar el control de perfiles de alto perfil —incluyendo cuentas vinculadas a la Casa Blanca de Obama, Sephora y la Fuerza Espacial de EE.UU.—, el instinto generalizado fue catalogarlo como un problema de "jailbreaking" o de IA manipulada. Esa lectura es incompleta.

El problema real no fue el modelo, fue el flujo de trabajo

La pregunta correcta no es "¿qué dijo la IA?", sino "¿qué podía hacer la IA?". La recuperación de cuentas no es una interacción de soporte ordinaria: es un proceso de verificación de identidad. Se basa en la confianza, la propiedad y el control de acceso. Cuando ese proceso se delega a una IA sin controles suficientes, el modelo pasa a formar parte del perímetro de seguridad de la empresa.

Un sistema de IA puede seguir sus instrucciones a la perfección y aun así generar un incidente grave si los controles a su alrededor son débiles. El fallo puede no estar en la respuesta del modelo, sino en la lógica de negocio, los permisos, las rutas de escalamiento y el proceso de verificación que lo rodea. En el caso de Meta, el chatbot no fue comprometido: tenía, por diseño, la autoridad para iniciar cambios sensibles en cuentas sin una verificación de identidad independiente suficiente. Eso no es una vulnerabilidad de seguridad del modelo. Es un problema de autorización del sistema.

Las preguntas que los equipos de seguridad deberían hacerse ahora

El incidente de Meta puso en evidencia una brecha en cómo la industria piensa la seguridad de la IA. Muchas organizaciones se enfocan —con razón— en la inyección de comandos, el jailbreaking y otros ataques a nivel de modelo. Pero esos controles no son suficientes cuando el sistema puede llamar a herramientas, modificar registros o activar flujos de trabajo que afecten cuentas de usuarios.

Antes de integrar IA en cualquier flujo de soporte sensible, los equipos de seguridad deberían poder responder estas preguntas:

¿Puede la IA restablecer una contraseña o cambiar un correo electrónico ?

o ? ¿Puede recuperar datos confidenciales de una cuenta ?

? ¿Puede iniciar flujos de trabajo que, en última instancia, otorguen acceso a alguien?

que, en última instancia, otorguen acceso a alguien? ¿Los permisos de las herramientas están limitados al usuario , la sesión y la tarea concreta ?

, la y la ? ¿Puede la IA pasar de brindar ayuda informativa a realizar acciones que modifiquen la cuenta ?

a ? ¿Existen controles para detectar comportamientos anómalos o acciones fuera de la tarea original?

Si la respuesta a alguna de las primeras tres preguntas es "sí" y la respuesta a las últimas tres es "no", el sistema tiene un problema de diseño independientemente de lo seguro que sea el modelo en sí.

La lección incómoda que deja el caso

El riesgo no reside únicamente en que un atacante pueda manipular la IA. El riesgo reside en que la IA se integre en un flujo de trabajo donde la manipulación ya no sea necesaria porque el sistema ya tiene demasiada autoridad por defecto.

Cuanto más delicado sea el flujo de trabajo, más cuidadosamente se debe limitar lo que la IA puede hacer. Un agente de IA en soporte al cliente no debería poder cambiar un correo electrónico o restablecer contraseñas sin un paso de verificación de identidad que opere de forma independiente al propio agente. La verificación no puede depender del mismo canal que el atacante puede controlar.

El límite de seguridad de un sistema basado en IA incluye el modelo, las herramientas a las que puede acceder, los permisos que hereda, el flujo de trabajo en el que opera y los pasos de verificación necesarios antes de que se produzcan acciones delicadas. No basta con que el modelo sea robusto si el diseño del sistema lo posiciona como el guardián de una puerta que debería tener múltiples cerrojos. Un sistema de IA no tiene por qué estar comprometido para generar un riesgo de seguridad. Basta con confiar demasiado en él.