El Pollo Vignolo se quebró en vivo por ESPN al hablar de Messi: "Su obra"

Lionel Messi volvió a ser protagonista absoluto en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con un triplete ante Argelia que sirvió para sellar el 3-0, el capitán albiceleste no solo estiró su leyenda futbolística, sino que también generó una nueva ola de emoción en el ambiente futbolero.

Una de las reacciones más comentadas llegó de la mano de Sebastián "El Pollo" Vignolo, quien se tomó unos minutos en la pantalla de ESPN para reflexionar sobre lo que significa Messi para el fútbol argentino y mundial. Con la emoción todavía fresca por lo vivido en la cancha, el conductor reveló un detalle personal sobre la transmisión del partido. "Yo le pedía ayer en el relato: no te vayas nunca. Nunca dejes de jugar", confesó Vignolo, dejando en claro que el sentimiento que atraviesa a millones de hinchas también lo incluye a él.

Para el periodista, la continuidad de Messi en las canchas trasciende lo deportivo. Según su mirada, "estos dioses tienen que seguir entregando su obra, tienen que seguir dejando esa estela", en una definición que pone al rosarino en un plano que va más allá de lo futbolístico.

La teoría del "aura"

Vignolo también se metió de lleno en uno de los debates que más circula últimamente entre los hinchas: el del "aura" que irradia Messi cada vez que toca la pelota. "Ayer preguntaban: ¿Che, Messi tiene aura? No solo que la tiene, sino que la creó. Yo creo que es el creador del aura", lanzó el conductor con total convicción.

La frase resume el clima que generó el nuevo hat-trick del capitán, que a los 38 años volvió a quedar entre los goleadores más veteranos en la historia de los Mundiales.

Vive como juega

Más allá de los números y los récords, lo que más le llama la atención a Vignolo es la naturalidad con la que Messi convive con su propia grandeza. "Es un tipo que vive además con una simpleza, con una tranquilidad... vive como juega", analizó.

El conductor profundizó en esa idea con una reflexión que sintetiza el fenómeno Messi: "Vos ves que juega de una manera extraordinaria, sensacional, magnífica, pero a él le resulta simple. A él también le resulta simple ser de esa manera".

El debut terminó con tres goles en el marcador y una goleada que ilusiona a todo el país. Pero, para el análisis de Vignolo, lo que queda flotando es algo más profundo: la certeza de que la Selección Argentina sigue siendo guiada por un crack que convierte lo imposible en una rutina.