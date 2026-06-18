Cuántos hijos tiene Guillermo Francella: a qué se dedican

Nicolás y Yoyi Francella crecieron rodeados del ambiente artístico y con el tiempo decidieron seguir carreras vinculadas al espectáculo

Guillermo Francella es uno de los actores más reconocidos de la Argentina y construyó una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Con el paso de los años, su pasión por la actuación también influyó en su familia. Tanto Yoyi Francella como Nicolás Francella eligieron desarrollar carreras vinculadas al mundo artístico, aunque cada uno tomó caminos diferentes.

La familia de Guillermo Francella y el vínculo con la actuación

A lo largo de décadas de trabajo, Guillermo Francella se convirtió en una figura central del espectáculo argentino. Su éxito profesional no solo marcó a varias generaciones de espectadores, sino también a sus propios hijos, quienes crecieron rodeados de sets de grabación, cámaras y producciones audiovisuales.

Con el tiempo, ambos decidieron seguir una carrera relacionada con la actuación. Lejos de limitarse a la influencia de su apellido, lograron construir trayectorias propias y participar en proyectos destacados de cine, televisión y plataformas digitales.

Cuántos hijos tiene Guillermo Francella

Guillermo Francella tiene dos hijos: Nicolás Francella y Yoyi Francella. Ambos eligieron desarrollarse dentro del ámbito artístico y, en distintas oportunidades, compartieron proyectos con su padre.

Uno de los casos más recordados fue el de Nicolás Francella, quien trabajó junto al actor en la película Corazón de León. En ese film interpretaron justamente a padre e hijo, una experiencia que permitió ver su química tanto dentro como fuera de la pantalla.

Por su parte, Yoyi Francella también compartió elenco con su padre en El Robo del Siglo, la exitosa película inspirada en el histórico asalto al Banco Río. Allí tuvo un papel relacionado con el personaje interpretado por Francella, Mario Vitette Sellanes.

Nicolás Francella: actuación y un emprendimiento gastronómico

Con el correr de los años, Nicolás Francella logró consolidar una carrera propia en la industria audiovisual. Su participación en series y películas le permitió ganar reconocimiento y ampliar su presencia en diferentes producciones.

Entre sus trabajos más recientes se destacan la película En la Mira, estrenada en 2022, y la serie María Marta: El crimen del country, basada en uno de los casos policiales más resonantes de la Argentina.

Además de la actuación, el hijo de Guillermo Francella también desarrolla una faceta empresarial. Junto a un primo impulsó un emprendimiento gastronómico llamado Mailo, un restaurante ubicado en la zona de Nordelta que complementa sus actividades dentro del mundo artístico.

Nicolás y Yoyi Francella, también encontraron su lugar en la industria del entretenimiento y construyeron caminos propios

Yoyi Francella y su presente en el streaming

Mientras que su hermano mantiene una intensa actividad en cine y televisión, Yoyi Francella tomó un rumbo diferente durante los últimos años. Aunque también construyó una carrera como actriz y participó en distintas producciones, actualmente se encuentra más enfocada en los medios digitales.

Su última actuación fue en la serie Millennials, tras lo cual decidió profundizar su trabajo en el universo del streaming. Desde hace tiempo forma parte de Antes que Nadie, uno de los programas más populares de Luzu TV.

Gracias a este proyecto, Yoyi Francella logró consolidar una presencia propia en plataformas digitales, conectándose con nuevas audiencias y explorando formatos diferentes a los de la actuación tradicional.

El legado artístico de Guillermo Francella en sus hijos

La historia de Guillermo Francella, Nicolás Francella y Yoyi Francella refleja cómo una vocación puede transmitirse entre generaciones. Aunque cada uno desarrolló su carrera con identidad propia, los tres comparten una fuerte conexión con el mundo del entretenimiento.

Ya sea a través de la actuación, el streaming o incluso los emprendimientos personales, los hijos del reconocido actor continúan construyendo su propio camino profesional, manteniendo vivo el vínculo con una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino.