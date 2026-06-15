Insólito: Guillermo Francella, el protagonista inesperado del Mundial 2026

Insólito: Guillermo Francella fue protagonista del Mundial 2026.

Guillermo Francella resultó un protagonista inesperado del Mundial 2026, durante la noche del lunes 14 de junio en la Argentina. El reconocido actor de 71 años se volvió viral y se hizo tendencia en las redes sociales en el entretiempo del partido en el que Costa de Marfil derrotó a Ecuador por 1-0 sobre el final en el Grupo E, con el gol de Amad Diallo en Philadelphia (Estados Unidos).

Lo curioso es que, antes de que ambos equipos volvieran a la cancha para afrontar la etapa complementaria, sonó en el estadio la música de Poné a Francella. Sí, aquel programa de televisión de humor que fue un furor en las temporadas 2001 y 2002 volvió a decir presente luego de tanto tiempo, esta vez de manera sorpresiva en Norteamérica durante una Copa del Mundo de fútbol.

El encuentro fue transmitido por Telefe y DirecTV, por lo que rápidamente muchos usuarios de X (ex Twitter) mencionaron esta llamativa cuestión con mensajes como: “Soy yo cantando Poné a Francella”; “lo escuché y dije: ‘Poné a Francella’”; "puse a Francella automáticamente, no tuve opción"; “pensé lo mismo” y “suelen cantar eso en Estados Unidos. Hace mas de diez años fui a ver un partido de la MLS y escuché la canción en la barra del New York City FC. Imposible no acordarse”. Como sea, Argentina siempre está de alguna forma a pesar de los casi 8500 kilómetros de distancia que separan a la Buenos Aires natal de "Guille" con Philadelphia.

Así era la canción de Poné a Francella

Muchachos, la película con la voz de Francella sobre el título de Argentina en el Mundial 2022

El recorrido de la Argentina durante la Copa del Mundo Qatar 2022 y el imborrable estallido de felicidad popular frente al triunfo de "la Scaloneta" son retratados desde el punto de vista de las y los hinchas en "Muchachos, la película de la gente", que se estrenó en las salas locales el 7 de diciembre de 2023 con la dirección de Jesús Braceras y un relato en off con la voz de Francella.

"Es todo un texto de calle que genera mucha emoción", resumió Francella sobre esta propuesta cinematográfica que, en base a un cuento del escritor Hernán Casciari y a una idea del periodista Ernesto Tenenbaum, busca rememorar el trayecto del equipo que sumó una tercera estrella para la historia del seleccionado nacional de fútbol.

Braceras -que también realizó las series "Monzón" y "Barrabrava"- fue el encargado de dar forma al corpus de videos inéditos proporcionados por la FIFA y de imágenes producidas tanto por argentinas y argentinos anónimos como por influencers locales que tuvieron el privilegio de vivir de primera mano el Mundial, como Morena Beltrán, Momo, Alfredo Montes de Oca y Nicolás Occhiato, entre otros.

Muchachos, la película con la voz de Francella sobre el título en el Mundial 2022.

"Me emocionó mucho cuando me llamaron, porque querían una voz identificable y, además, futbolera. Me gustaron mucho el cuento y la idea, y de verdad que está buenísima la historia", agregó Francella sobre la convocatoria de las cabezas detrás del filme para contar con él como narrador de esta trama repleta de lágrimas de sufrimiento y alegría, de expectativas, mística, promesas y festejos a lo grande.

En ese sentido, el intérprete destacó la potencia de la materia prima de la película: "Estos son testimonios de la gente, que autorizó que se publiquen los videos que mandaban de las reacciones en los penales, los goles, los empates, las derrotas y la algarabía", dijo sobre ese collage que "refleja en su totalidad" el clima unívoco de pasión futbolera que hace casi un año atrás envolvió no sólo al país entero sino que llegó a replicarse en otras latitudes del mundo, desde Bangladesh a Londres y Beijing.

"Por primera vez no pudimos ir juntos con mi hijo a un Mundial, porque yo estaba trabajando. Él sí pudo ir y fue muy emotivo, con una videollamada desde la cancha en el momento en que salimos campeones, los dos llorando. Fue algo hermosísimo y es un momento inolvidable para mí", recordó Francella sobre las sensaciones que atravesaron su propia vivencia de Qatar 2022 y que estarán presentes en la narración de la película.

Postal de aquella travesía con final glorioso para el deporte más popular de la Argentina, "Muchachos" llegó a los cines con la marca creativa de los hermanos Pol y Agustín Bossi junto a su padre, Pablo Bossi, con desarrollo de su casa productora Pampa Films.