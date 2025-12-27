El Polaco en problemas: se viraliza un polémica video de su hija

Alma, la hija del Polaco, fue grabada manejando.

Una nueva polémica sacude al entorno de “El Polaco”, Ezequiel Cwirkaluk, luego de que se viralizara un video protagonizado por su hija Alma, de 12 años, manejando una camioneta en una zona rural.

Las imágenes, difundidas por Valeria Aquino, ex pareja del cantante y madre de la menor, generaron un fuerte debate en redes sociales y derivaron en una intervención oficial. La mamá podría tener graves consecuencias por este video.

El video que desató la polémica

El video fue publicado por la propia Aquino, quien grabó a su hija al volante en un camino de tierra y acompañó la escena con una frase que no pasó desapercibida: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Si bien la menor llevaba cinturón de seguridad y se encontraba en un entorno de campo, la situación despertó cuestionamientos inmediatos por tratarse de una menor de edad conduciendo un vehículo, algo prohibido por la ley.

Las redes sociales se dividieron rápidamente. Por un lado, hubo quienes defendieron a la madre argumentando que se trataba de un camino rural, sin tránsito, y recordaron que muchos aprendieron a manejar desde chicos en contextos similares. Por el otro, abundaron las críticas por exponer a una menor a una situación de riesgo y, además, por difundirlo públicamente.

Las consecuencias legales

La polémica escaló cuando el periodista Mauro Szeta confirmó que el caso ya tuvo consecuencias formales. Según informó, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de Valeria Aquino por permitir que su hija menor conduzca un rodado y por haber grabado y difundido la situación. El pedido se realizó tras la viralización del video y se basa en la responsabilidad del adulto acompañante.

Mauro Szeta reveló las consecuencias para la ex de El Polaco.

Aunque El Polaco no aparece en las imágenes ni se expresó públicamente sobre el episodio, su nombre quedó inevitablemente asociado al escándalo por tratarse de su hija. El caso vuelve a poner en debate los límites de la exposición de menores en redes sociales, la responsabilidad parental y el cumplimiento de las normas de tránsito, incluso en contextos rurales.