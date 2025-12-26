"Fueron estafadas": lanzan fuerte acusación contra El Polaco por su último show

El Polaco fue acusado de estafar gente en un show.

Un nuevo escándalo sacude al mundo de la música tropical y tiene como protagonista a El Polaco. El cantante brindó un show en el Hipódromo de San Isidro, en un espacio llamado Paranoli, pero lejos de la fiesta esperada, su presentación terminó generando bronca, decepción y fuertes acusaciones por parte de sus propias fanáticas.

La polémica fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), donde aseguró haber recibido una catarata de mensajes de personas que asistieron al recital y se sintieron defraudadas. “El cantante dio un recital en un lugar de zona norte, más precisamente en San Isidro, y las fans no me paran de escribir totalmente indignadas con su ídolo”, afirmó el periodista.

La dura acusación que recibió El Polaco

Según el relato de Etchegoyen, el malestar comenzó desde el inicio del show. “El recital estaba anunciado para la 1.30 y el show de El Polaco terminó empezando pasadas las 3.30. El lugar estaba estallado de gente y las horas pasaban sin que apareciera. En un momento ya se decía ‘esto es una mentira’”, contó.

Pero lo peor llegó cuando finalmente el cantante subió al escenario. “Cuando empezó el show, casi a las cuatro de la mañana, cantó dos canciones… y medio que ni las cantó”, detalló el periodista.

Según las fanáticas, El Polaco apenas entonó algunos fragmentos, mientras arengaba al público con frases como “las manos bien arriba” o “ahora todos saltando”. El periodista concluyó: “Las fans de El Polaco que fueron al lugar están en llamas y sienten que fueron estafadas"

El antecedente de su reciente internación

El escándalo por el show fallido se da poco tiempo después de que El Polaco atravesara un problema de salud que también lo obligó a suspender compromisos. En agosto, el cantante había sido elegido para acompañar a su hija Sol a su viaje de egresados a Bariloche, pero debió bajarse a último momento por una internación de urgencia.

El Polaco tampoco pudo ir al viaje de egresados de su hija.

La información fue dada por Pilar Smith en Gossip (Net TV). “El Polaco no viaja a Bariloche para acompañar a Sol y sus compañeros. Está internado, pero espera viajar en estos días”, explicó la periodista. Luego se conocieron más detalles: “Tiene un forúnculo en el glúteo. Está muy dolorido y molesto. Los chicos están viajando con otra madre”.