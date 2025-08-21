El Polaco fue internado y lo tuvieron que operar: qué tiene el cantante de cumbia

El Polaco fue internado y no pudo ir al viaje de egresados de su hija: qué tiene.

El cantante de cumbia Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk fue internado y se quedó sin poder acompañar a su hija en su viaje de egresados. Qué problema tuvo el artista, cómo fue su operación y qué se sabe de su estado de salud.

Según trascendió en las últimas horas, cerca del mediodía, "El Polaco" fue internado por un forúnculo en el glúteo y debió someterse a una intervención quirúrgica, lo que lo dejó en riesgo de acompañar a su hija mayor en su viaje de egresados. En caso de no terminar con la recuperación a tiempo, el cantante no podrá ir de padre acompañante de la comisión de 33 compañeros de colegio de Sol, su hija, que lo eligieron para el viaje.

Las versiones que trascendieron indican que "El Polaco" estaría haciendo lo posible para recuperarse a tiempo y poder cumplir con su hija Sol, fruto de su pareja con Karina "La Princesita". Por el momento no hay novedades sobre el estado de salud en el que se encuentra el cantante. Su última publicación en Instagram es de hace 3 horas y remite a un pasaje del libro Salmos, de la Biblia.

En la actualidad, "El Polaco" atraviesa un período de vaivenes amorosos con su pareja Barby Silenzi, con quien tuvo altibajos que los llevaron a una escandalosa separación. La pareja tuvo una hija Abril, que quedó en el medio de la conflictiva ruptura.

Cómo es la cirugía de forúnculo a la que se sometió "El Polaco"

La cirugía para un forúnculo, también llamada incisión y drenaje, implica cortar y drenar el pus o el material infectado. Este procedimiento se realiza típicamente bajo anestesia local, aunque en algunos casos más profundos, se puede usar general. El objetivo es aliviar el dolor y prevenir la propagación de la infección.