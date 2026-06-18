La Campiña, el hogar de Mónica Cahen D’Anvers.

La histórica periodista Mónica Cahen D’Anvers volvió a mostrar en sus redes sociales uno de los espacios más emblemáticos de su vida: La Campiña, el histórico proyecto rural que creó junto a César Mascetti en San Pedro. Con el paso de los años, este predio se convirtió en un claro ejemplo de cómo la producción agrícola puede convivir en armonía con el diseño del paisaje y la arquitectura de campo.

En una serie de videos, la exactriz e icónica conductora del noticiero Telenoche recorrió la huerta y el naranjal, destacando el crecimiento de los cultivos y la integración de cada sector con el entorno natural. Entre los espacios que más llamaron la atención, se encuentra un invernadero dedicado a la producción de pimientos, que no solo cumple una función productiva, sino que también aporta una fuerte identidad visual al conjunto.

La Campiña destaca por su arquitectura rural y paisajismo con identidad propia

“Este invernadero prioriza la luz natural, la circulación y el aprovechamiento eficiente de cada metro cuadrado”, señaló Mónica en sus redes sociales mientras caminaba entre plantas cargadas de frutos. Estas características reflejan la apuesta por proyectos agroproductivos modernos que respetan la estética rural.

El naranjal, que fue el punto de partida de La Campiña en 1979, sigue siendo el corazón del predio. Bajo el sol invernal de San Pedro, la periodista mostró los árboles frutales cargados de distintas variedades y tamaños, que forman parte de una tradición frutícola reconocida en la región.

Más allá de la producción, La Campiña destaca por su arquitectura rural y paisajismo con identidad propia. Los caminos internos, áreas de cultivo, espacios para visitantes y construcciones se integran respetando el paisaje original y potenciándolo, evitando cualquier artificio.

Tras la muerte de César Mascetti, su compañero en la pantalla y en la vida, en 2022, Mónica decidió mantener vivo el proyecto, que hoy combina producción, turismo rural, gastronomía y naturaleza. “Lo que comenzó como una plantación de naranjas terminó siendo un espacio emblemático de San Pedro”, afirmó la periodista, mostrando que el legado de ambos sigue creciendo y consolidándose.

Mónica comenzó a trabajar como presentadora del noticiero Telenoche el 3 de enero de 1966 y se extendió hasta el 2003. Las imágenes recientes confirman que La Campiña continúa siendo un ejemplo de cómo la arquitectura rural y el diseño paisajístico pueden fusionarse para crear un lugar con historia, identidad y una profunda conexión con la tierra.