Cayó un rayo en pleno móvil desde el Mundial: conmoción por lo que pasó con un famoso canal de stream argentino

Rayo sorprendió a un programa de streaming argentino.

El streaming argentino vivió un momento de tensión inesperado en plena cobertura mundialista. El equipo de CEF (Cuidemos El Fútbol), el programa que conduce Jero Torresantoro en AZZ, el canal de Flavio Azzaro, se instaló en Miami para seguir de cerca todo lo que rodea a la Selección en la Copa del Mundo. Y fue justo ahí, a cielo abierto, donde la transmisión se cruzó con un episodio que nadie tenía en el libreto.

El móvil se hacía desde el exterior de la casa en la que se hospeda parte del equipo. En ese contexto, los conductores estaban entrevistando a un periodista español para analizar los últimos dichos de Julián Álvarez, en medio de la novela por su futuro: el delantero quedó en el centro de la escena tras el interés de los grandes de Europa y las versiones sobre su salida del Atlético de Madrid.

Un susto en vivo que frenó la transmisión

La charla venía con todo cuando, de un momento a otro, un rayo habría caído muy cerca del lugar. El estruendo fue tal que cortó la conversación de golpe y descolocó a todos los presentes. Según se vio en la transmisión, la descarga habría impactado en las inmediaciones de la casa, lo que disparó el sobresalto general.

Las imágenes que quedaron registradas no dejan dudas de lo cerca que fue. La cara de sorpresa de Jero Torresantoro, la reacción de Luciano "Lucho" Cofano y los gestos del resto del panel se volvieron el centro de la escena, por encima incluso de la entrevista que estaban llevando adelante.

La cobertura de AZZ, bajo la tormenta

El episodio se dio mientras AZZ despliega su operativo mundialista, con Azzaro transmitiendo desde Dallas y el equipo de CEF apostado en Miami. El clima de Florida, famoso por sus tormentas eléctricas repentinas en esta época del año, le jugó una mala pasada a una producción que trabaja a la intemperie.

Más allá del susto, no se reportaron heridos ni daños, y el momento terminó volviéndose viral por la mezcla de tensión y desconcierto que se vio en pantalla. La reacción en vivo, espontánea y sin filtro, es de esas que el formato del stream amplifica como ningún otro: lo que en la TV tradicional sería apenas un blooper, en el streaming se transforma en contenido al instante.