La historia de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna (Créditos: NASA)

Neil Armstrong fue el primer ser humano en hacer lo que muchos sueñan y que, hasta el día de hoy, es difícil de imaginar: pisar la Luna. Sin embargo, detrás de ser un ícono histórico al convertirse en el primer astronauta en dar "el pequeño paso" para el hombre, su vida estuvo marcada por la resiliencia y el dolor que pocos conocen a fondo.

Una vida marcada por el dolor y la superación: la historia de Neil Armstrong

Neil Alden Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Wapakoneta una ciudad de Ohio, Estados Unidos. Solo cuando tenía 2 años su papá lo llevó a ver una serie de carreras aéreas y se cree que ese día se enamoró del vuelo. A los 16 años ya había realizado su primer vuelo como piloto en solitario. Al egresar del colegio, estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Purdue y hasta piloteó en la Guerra de Corea.

Finalmente, se postuló y fue elegido para el programa espacial de la NASA donde realizó su primer viaje al espacio en marzo de 1966, con el objetivo de acoplar dos naves. Tres año después fue parte de la tripulación del Apolo 11, la primera en llegar a la Luna. Allí pronunció su memorable frase: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”.

Neil Armstrong fue el primer humano en pisar la Luna.Crédito: NASA

Lo que pocos saben de la historia de Armstrong

Muchos consideran que el carácter y la templanza de Armstrong, que lo llevaron a su éxito profesional, estuvieron marcados por una pérdida irreparable mucho antes de que se subiera a cualquier cohete. Su hija pequeña, Karen, falleció a los dos años a causa de un tumor cerebral. Este golpe fue devastador para él y su esposa, Janet. Según cuentan sus allegados, Neil eligió refugiarse en el trabajo y en el perfeccionamiento de su técnica de vuelo para sobrellevar el duelo. Esa capacidad de concentrarse en misiones de altísimo riesgo, manteniendo la mente fría bajo presión, nació en gran parte de ese proceso personal de silencio y resiliencia.

Muchos analistas coinciden en que esa herida profunda fue la que lo dotó de una serenidad increíble. En los momentos críticos de la misión Apolo 11, cuando el combustible se agotaba y el terreno de aterrizaje parecía peligroso, esa misma calma fue la que le permitió maniobrar con éxito.

La misión Apolo 11 fue comandada por Armstrong y la primera en llegar a la Luna (Créditos: NASA)

Su detallismo y bajo perfil fueron dos cualidades que lo diferenciaron de otros astronautas más mediáticos. Neil no buscaba la fama; él buscaba la precisión. Por eso, cuando la NASA tuvo que elegir quién sería el primero en descender del módulo lunar, su nombre se impuso por una cuestión de carácter y profesionalismo. Era el hombre que no se iba a quebrar, el que podía tomar decisiones en milésimas de segundo sin que le temblara el pulso.

De acuerdo a algunas versiones, el astronauta habría dejado en la Luna la pulsera que su hija Karen llevaba al momento de morir. Y es que los pilotos estaban habilitados a dejar objetos personales y Neil logró pasar unos momentos a solas mientras se convertía en el primero en dar pasos en la Luna.

Neil Armstrong falleció a sus 82 años en 2012 (Créditos:Philip Scott Andrews/NYT)

El legado de un hombre que prefirió el silencio

Después de volver de la Luna, hacer historia y convertirse en la persona más famosa del planeta, Armstrong tomó una decisión que sorprendería a muchos: se alejó de los flashes. En lugar de aprovechar su fama para beneficio personal, prefirió dedicarse a la enseñanza universitaria y a una vida tranquila en el campo. Finalmente, falleció el 25 de agosto de 2012 a causa de complicaciones en una cirugía coronaria. Tenía 82 años.