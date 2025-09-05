Así es el bikram yoga, el tipo de yoga que practica Penélope Cruz: "Ha cambiado mi cuerpo por completo".

Penélope Cruz reveló que el bikram yoga, también conocido como hot yoga, transformó su aspecto físico de una forma que ningún otro deporte o disciplina lo logró hacer. Es sabido que el yoga tiene increíbles beneficios para la salud mental, ya que reduce la ansiedad y el estrés. Sin embargo, poco se conoce sobre su potencial para mejorar el estado físico, tonificar el cuerpo y fortalecer los músculos del core, brazos y piernas.

El bikram yoga es un tipo de hatha yoga que consiste en realizar 26 posturas y dos ejercicios de respiración, practicados durante 90 minutos. La clave es que se practica en una sala climatizada a 40°C con 40% de humedad para facilitar el estiramiento, la desintoxicación y el fortalecimiento de los músculos. Además, mejora la resistencia cardiovascular, el equilibrio y combate el estrés y la ansiedad.

"Ha cambiado mi cuerpo por completo", contó Penélope Cruz. Keila Velón, su instructora de yoga, confesó que su primera experiencia con esta disciplina fue reveladora: "Me transformó al instante". Según explica, más allá del impacto físico, el yoga aporta claridad mental y espiritual. "En bikram yoga, a diferencia del ejercicio físico, generas energía en vez de consumirla", agregó, en diálogo con InStyle.

Bikram yoga: ¿sirve para bajar de peso?

Velón resaltó especialmente el efecto depurativo del bikram yoga. Señala que quienes buscan adelgazar suelen quedar sorprendidos con los resultados: "La temperatura logra que todo vaya más rápido. Trabajas el conjunto: órganos, músculos, glándulas, articulaciones y la piel, que se ve radiante". La instructora agrega además que en una clase se pueden llegar a quemar "1.000 calorías en 90 minutos. No hay lugar con mayor gasto calórico".

Aunque algunos lo consideran riesgoso para personas con presión baja, Velón desmiente ese temor y lo tilda de mito: "El calor mejora la circulación, elimina toxinas y disminuye el riego de lesiones durante el entrenamiento". Para ella, lo esencial es el equilibrio: "El yoga al final es equilibrio. Al que tiene la tensión alta se le baja, y al de alta, se le regula. También recoloca la columna vertebral, que la mayoría tenemos torcida, y esto hace que todo se desobstruya y la sangre empiece a fluir".