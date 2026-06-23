Infantino asiste a dos partidos por día.

Hace unos años, la FIFA inició su plan de acción por la sostenibilidad, un tema que es trabajado por la sección de medioambiente de la organización con el fin de disminuir la contaminación derivada de los eventos futbolísticos. Si bien una pelota y una cancha con arcos no tienen el mismo impacto que otros deportes que requieren de motorización, como las carreras, los traslados siguen siendo un importante factor en cuanto a la emisión de dióxido de carbono.

Ahora bien, el hecho de que el Mundial 2026 se realice en tres países no aporta mucho a la sostenibilidad, puesto que algunos seleccionados tuvieron que viajar de una nación a otra para la segunda fecha, sin mencionar los traslados para la fase eliminatoria. Por si eso no fuera suficiente, Gianni Infantino también está aportando su granito de arena en el aumento de la huella de carbono con su objetivo de asistir a dos partidos por día.

Gracias al uso de su jet privado, el presidente de la FIFA se ha trasladado sin inconvenientes entre países y ciudades desde el inicio de la Copa del Mundo en Ciudad de México. De hecho, el empresario estuvo en la capital mexicana para observar el cruce de los anfitriones con Sudáfrica y luego voló rumbo a Guadalajara para asistir a la victoria de Corea del Sur sobre República Checa.

Desde entonces, Infantino ha estado presente en al menos dos partidos por día en la mayoría de las jornadas, moviéndose en jet, cuyo costo queda a cargo de los comités anfitriones. Como era de esperarse, que el ejecutivo se traslade en jet ha generado cierta discordia, puesto que es algo que habitualmente se guarda para los jefes de Estado y dignatarios internacionales, lo que llevó a la FIFA a lanzar un comunicado al respecto.

“El Presidente de la FIFA viaja habitualmente, junto con los funcionarios pertinentes, por asuntos relacionados con los negocios y los torneos, y se esfuerza por visitar a las asociaciones miembro de la FIFA siempre que puede”, afirmaron. De acuerdo con la entidad, los viajes se organizan con aerolíneas comerciales o chárters privados, según las necesidades del momento, y la Federación se encarga de sufragar los gastos.

No obstante, independientemente de quién pague, lo cierto es que la FIFA está yendo en contra de su plan para “concienciar sobre el cambio climático y promover el consumo responsable”. En este sentido, John Hocevar, director de programas de Greenpeace USA, apuntó directamente contra Infantino: “Que los directivos viajen a diario en aviones privados altamente contaminantes no transmite precisamente el mensaje de que la FIFA reconozca la causa ni su responsabilidad de formar parte de la solución al cambio climático”.

El Mundial 2026 es el primero enteramente planificado por Infantino.

Las 16 ciudades sedes del Mundial