La FIFA y el sindicato de futbolistas FIFPRO anuncian un acuerdo de colaboración

FOTO DE ARCHIVO: Conferencia de prensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México

La FIFA y ​el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO anunciaron el miércoles un acuerdo de cooperación que otorga a los jugadores un papel oficial en la gobernanza ‌y establece un marco para ‌negociar cambios en el sistema de traspasos, las normas sobre el bienestar de los jugadores y los periodos de descanso.

El acuerdo, vigente hasta diciembre de 2031, reconoce oficialmente a FIFPRO como el sindicato mundial de futbolistas profesionales.

Otorga al sindicato un puesto en el Consejo de la FIFA por primera vez e incorpora a representantes de los jugadores en los comités jurídicos de la FIFA. A cambio, ​FIFPRO y sus sindicatos afiliados ⁠retirarán todas las demandas judiciales en curso contra la FIFA, el organismo ‌rector del fútbol mundial, y dejarán de apoyar cualquier otra reclamación ⁠legal.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ⁠dijo en un comunicado conjunto emitido por ambos organismos que el acuerdo marcaba "una nueva era en la relación de la FIFA con FIFPRO".

"Los jugadores dan forma al ⁠deporte que todos amamos, y debemos garantizar su protección y bienestar", dijo.

El ​acuerdo marco prevé la creación de una plataforma que ‌reúna a representantes de los jugadores, clubes ‌y ligas. Según los términos del acuerdo, cualquier cambio futuro en el ⁠sistema global de traspasos, las normas de bienestar de los jugadores y los periodos de descanso obligatorios requerirá un acuerdo colectivo entre estas partes.

Como parte del acuerdo, FIFPRO acordó respetar el calendario oficial de partidos internacionales. El sindicato también respaldará ​las normas ‌que obliguen a los clubes a ceder a los jugadores para que cumplan con sus compromisos con la selección nacional.

"Este acuerdo supone un importante paso adelante para el fútbol", dijo el presidente de FIFPRO, Sergio Marchi.

"Garantizar que los y las futbolistas y sus representantes tengan una voz ⁠significativa en las decisiones que afectan a sus carreras no solo beneficia a los y las futbolistas, sino al deporte en su conjunto".

El acuerdo también establece un fondo de 20 millones de dólares para el periodo 2026-2029 destinado a ayudar a los jugadores con los salarios impagados por los clubes y esboza planes para crear normas mínimas globales para las selecciones nacionales femeninas.

Tras el acuerdo con la FIFA, FIFPRO pidió a ‌sus sindicatos miembros que se distanciaran de una demanda colectiva independiente, por valor de miles de millones de euros, encabezada por la fundación neerlandesa Justice for Players (JfP).

Aunque el sindicato mundial retira sus propias demandas, varios miembros regionales, entre ellos el neerlandés VVCS, habían respaldado anteriormente la demanda de JfP, que sostiene que las normas de ‌traspaso actuales reprimen los salarios de los jugadores.

La demanda colectiva independiente, que sigue activa para unos 100.000 jugadores que cumplen los requisitos, se inició tras una sentencia histórica del Tribunal de ‌Justicia de la ⁠Unión Europea contra las normas de traspasos de la FIFA.

El anuncio se conoce pocos días después de que la FIFA informara de ​que había resuelto su disputa personal con el excentrocampista francés Lassana Diarra, el jugador que se encontraba en el centro del caso judicial europeo original.

Con información de Reuters