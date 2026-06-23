Ronaldo deja atrás una semana difícil y se suma a la fiesta del Mundial

Cristiano Ronaldo, de Portugal, celebra tras el partido contra Uzbekistán

Cristiano Ronaldo se sumó a la fiesta del Mundial con sus dos goles para Portugal frente a Uzbekistán ‌el martes, dejando atrás ‌una semana difícil y recordando a los aficionados que su instinto de depredador en el área no ha disminuido.

Ronaldo marcó un doblete en la primera parte en el 5-0 de Portugal, lo que supuso un respiro tanto para el jugador como para el equipo, que habían sido objeto de duras ​críticas tras el ⁠deslucido empate 1-1 con la República Democrática del Congo en ‌su primer partido.

Ronaldo también tuvo que ver ⁠cómo Lionel Messi, Erling Haaland y ⁠Kylian Mbappé iluminaban el torneo con sus goles, pero ahora ya suma dos propios, convirtiéndose en el primer jugador de la ⁠historia en marcar en seis Mundiales y en el ​máximo goleador de Portugal en Mundiales, superando ‌a Eusébio.

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El seleccionador de Portugal, Roberto ‌Martínez, afirmó que la rivalidad de Ronaldo con jugadores ⁠como Messi es importante para ambos y es lo que les impulsa a mantenerse en su mejor nivel.

"Creo que ambos han mejorado el fútbol a lo largo de los ​años y ‌que su rivalidad es importante para su propio crecimiento", dijo. "(Ronaldo) es un icono y un modelo a seguir en la selección. Tiene una actitud fantástica tanto en el campo como en el vestuario".

Ronaldo gritó "¡Estoy de ⁠vuelta!" a las cámaras de TV al abandonar el terreno de juego, pero Martínez afirmó que nunca ha visto al jugador dudar de sí mismo.

"Es un ser humano y tiene derecho a tener sentimientos", dijo. "Nunca he trabajado con un jugador que diga que, pase lo que pase hoy, mañana tenga ganas de volver a ‌trabajar. Y esa es una cualidad que me gustaría transmitir a todos los jóvenes futbolistas".

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, que levantó el trofeo con Italia en la primera de las seis Copas del Mundo de Ronaldo, en 2006, dijo que solo tenía ‌elogios para la longevidad del delantero.

"Cuando juegas contra Ronaldo, no puedes dejarle ni un resquicio. Si le das un centímetro, marcará", dijo ‌Cannavaro.

"Los jugadores (de Portugal) ⁠juegan para él, le pasan el balón. Como defensa, tienes que ser muy inteligente para estar ​cerca de él. Es un gran profesional, y tras el partido le dije: 'Puedes seguir jugando muchos años más y disfrutar del fútbol'".

Con información de Reuters