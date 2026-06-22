Cristian Romero salió lesionado ante Austria y preocupa a Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Preocupación en la Selección Argentina: Cuti Romero salió con una molestia en una de sus rodillas.

Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina durante la victoria frente a Austria por la segunda fecha de fase de grupos en el Mundial 2026. El defensor central, figura clave en la defensa de la "Albiceleste", sufrió una molestia en su rodilla derecha y, a pesar de que intentó permanecer en el terreno de juego, fue reemplazado por Nicolás Otamendi antes del primer cuarto de hora del complemento.

La preocupación creció rápidamente en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, ya que el zaguero del Tottenham de Inglaterra es un pilar fundamental en el esquema del combinado nacional, que tras los triunfos ante Argelia y el conjunto europeo marcha como líder del Grupo J. El episodio que alertó a todos se produjo a pocos minutos de comenzada la segunda mitad, cuando Romero quedó tendido en el piso tras disputar una pelota dividida con un jugador austríaco y se tomó la parte posterior y lateral de la rodilla, un gesto típico de lesiones ligamentosas que preocupó de inmediato a los médicos del plantel.

A pesar del dolor y la dificultad para caminar, el defensor cordobés decidió mantenerse en el terreno para probar la estabilidad de su rodilla. Sin embargo, su movilidad se vio claramente afectada, pisando mal y con limitaciones para acelerar o cambiar de dirección. Desde el banco de suplentes advirtieron que la situación no era menor, y Scaloni decidió reemplazarlo por Nicolás Otamendi a los 57 minutos de partido para evitar un daño mayor.

Cuti Romero salió lesionado y preocupa en Argentina: quién podría reemplazarlo

El cuerpo médico realizará estudios en las próximas horas para determinar el grado exacto de la lesión. Una buena señal es que Romero pudo retirarse caminando por sus propios medios, aunque con dificultad pero sin necesidad de asistencia o camilla, lo que disminuye la posibilidad de una baja prolongada en el torneo.

Romero salió en el complemento del partido ante Austria por una molestia en su rodilla derecha.

No obstante, la cautela sigue siendo la consigna debido a los antecedentes físicos del defensor, quien atravesó problemas musculares hacia el final de la temporada pasada. Si la lesión lo obliga a ausentarse por tiempo extendido, la defensa de la Selección Argentina podría rearmarse con Otamendi y Lisandro Martínez en la zaga central, cambiando el esquema que Scaloni utilizó hasta ahora en las dos presentaciones que tuvo en el certamen. Mientras tanto, Marcos Senesi, quien aún no tuvo minutos, queda como la alternativa en el puesto.

La tabla de posiciones del Grupo J tras Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Argentina 6 puntos en 2 partidos (+5 de diferencia de gol). Austria 3 puntos en 2 partidos (0). Jordania 0 puntos en 1 partido (-2). Argelia 0 puntos en 1 partido (-3).

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Jordania: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.