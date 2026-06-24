Cepeda, el candidato del oficialismo en Colombia, reconoció la derrota ante la extrema derecha

Tras días de mucha tensión en Colombia, el candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda, reconoció este miércoles la derrota en el balotaje frente a su rival de extrema derecha, Abelardo De la Espriella. El dirigente de izquierda había puesto en duda el ajustado resultado a favor del abogado ultra en el conteo rápido difundido en la misma noche electoral y había prometido que esperaría al escrutinio final, cuando se incluirían decenas de miles de impugnaciones. Finalmente y, cuando "el proceso de escrutinio está prácticamente finalizado", Cepeda dio un mensaje a la Nación para aceptar la victoria de la oposición.

"Abelardo De la Espriella es el nuevo presidente de la República", concluyó el veterano militante de derechos humanos y explicó que adelantó su mensaje, aún antes de que el escrutinio terminase, como "un acto de responsabilidad democrática", "para aportar a la convivencia democrática y al diálogo nacional". Pese a la derrota, Cepeda destacó que los votos obtenidos marcan un avance para la izquierda colombiana que llegó por primera vez a la Presidencia desde el inicio del conflicto armado con Gustavo Petro hace cuatro años: "Es el resultado electoral más alto logrado por los movimientos progresistas y sociales en Colombia. Ello demuestra, al mismo tiempo, la magnitud del debate nacional que hemos vivido y la enorme responsabilidad que tenemos todos frente al futuro del país".

El presidente saliente aún no se manifestó en el mismo sentido que su candidato. Mientras acompañó las denuncias y las criticas al sistema electoral del mandatario a lo largo de la primera y segunda vuelta, siempre lo hizo con más moderación y reconoció ambos resultados más rápidos. Las últimas definiciones de Petro fueron repetir sus denuncias de manipulación del software del conteo rápido y denunciar la injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral colombiano.

No desconoció abiertamente los resultados, pero sí dejó claro que no cree que fueron unas elecciones justas. "En Rumania la simple injerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen? ¿Qué juez aceptará ante la confesión pública del presidente de los Estados Unidos, extranjero en Colombia, y siendo Colombia una república soberana con constitución que prohíbe la injerencia extranjera y sus dineros, que se declaren nulas las elecciones en Colombia? La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia constitución ¿por qué no se pronuncian?", tuiteó el mandatario saliente en las últimas horas.

Petro sabe que ni la ONU ni la OEA se pronunciarán y que no existe un apoyo mayoritario, social y político, para empujar una anulación de las elecciones en la Justicia colombiano. El mensaje de Cepeda este miércoles demostró eso: “Aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad y guardar silencio frente a hechos que consideramos graves”. Según dijo, existió una “evidente” injerencia del exterior en las elecciones y apuntó contra Trump.

“Denunciamos que la campaña de De la Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial. No aceptamos esas prácticas que han afectado la transparencia de este proceso”, resaltó Cepeda, quien, sin embargo, eligió mirar para adelante y entrar en la carrera por liderar la oposición de izquierda, mayoritaria en el Congreso Nacional, en los próximos cuatro años.