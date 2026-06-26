Más fácil y rápido: YouTube renovó por completo los Shorts con la herramienta que todos pedían

YouTube Shorts cumplió cinco años y la plataforma decidió que era momento de escuchar. La forma en que los espectadores ven e interactúan con los videos cortos ha evolucionado desde que YouTube Shorts se lanzó hace más de cinco años. YouTube usó los comentarios de los usuarios para crear una experiencia de Shorts más intuitiva. El resultado es una actualización que no añade funciones por añadir, sino que simplifica y ordena la experiencia de quienes ya usan el formato todos los días.

Pantalla limpia: ver sin que nada moleste

El cambio más visible es el nuevo modo Pantalla limpia. Presentamos el nuevo modo Pantalla limpia, que oculta temporalmente todos los íconos y el texto de la pantalla de reproducción. Esto elimina el desorden, ofreciendo una vista inmersiva y libre de distracciones para disfrutar del contenido. Para quienes miran Shorts en pantalla grande o simplemente quieren ver un video sin que los botones tapen la imagen, es una mejora directa y sin vueltas.

Velocidad ajustable, la función más pedida

Esta era probablemente la función más esperada. Los ajustes de velocidad han sido una de las funciones más solicitadas por la comunidad de Shorts. Ahora se puede duplicar la velocidad de reproducción en un Short para absorber la información más rápido o encontrar la parte favorita en menos tiempo. La función ya existe en los videos largos de YouTube hace años, pero nunca había llegado al formato vertical. También se suma la opción de silenciar tocando la pantalla para pausar y luego el ícono de silencio, ideal para mirar sin audio en lugares donde no podés subir el volumen.

El corazón reemplaza al pulgar, y el "No me gusta" desaparece

Los cambios en los botones de interacción son los más polémicos. YouTube está reemplazando el ícono del pulgar hacia arriba por un corazón ❤️, argumentando que ofrece una manera más significativa de expresar cuándo un video realmente conecta con el espectador.

Pero el cambio más drástico es la desaparición del botón "No me gusta". En lugar del botón de No me gusta, YouTube confiará en los controles más precisos "No me interesa" y "No recomendar este canal", para tunear el feed de manera más exacta y mostrar el contenido que más le gusta a cada usuario. YouTube explica que dar "No me gusta" a un video podía significar cualquier cosa, desde "mala calidad de audio" hasta simplemente "no es lo mío". La lógica detrás es que las señales más específicas son más útiles para el algoritmo que un rechazo genérico. El botón de denunciar, en cambio, se mantiene para reportar contenido que viole las políticas de la plataforma.

Cuándo llegan estas novedades

A partir del 25 de junio, se están viendo algunas actualizaciones que se irán implementando de forma gradual en el reproductor de Shorts. No es un cambio instantáneo para todos los usuarios al mismo tiempo: Google suele desplegar estas actualizaciones por etapas, así que si todavía no las ves en tu app, es posible que lleguen en los próximos días sin necesidad de actualizar manualmente.