Caos en Aeroparque: importantes demoras y cancelaciones en vuelos por cambios en el sistema de tránsito aéreo

Demoras y cancelaciones en Aeroparque.

La implementación de un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo (ATM) derivó en una ola de demoras, reprogramaciones, cancelaciones y desvíos de vuelos, tanto nacionales como internacionales en el Aeroparque Jorge Newbery. La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) señaló directamente a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) como la única responsable de estas interrupciones que comprometen la operatividad de la principal terminal aérea de la Ciudad de Buenos Aires.

“JURCA informa a todos los pasajeros que las demoras, cancelaciones, reprogramaciones y desvíos a aeropuertos alternativos que están afectando la operación aérea en el Aeroparque son responsabilidad exclusiva de EANA, empresa a cargo del control y la gestión del espacio aéreo nacional”, sostuvo la entidad a través de un comunicado oficial.

Si bien las aerolíneas reconocen la importancia de la modernización tecnológica, cuestionan duramente el modo en que se ejecutó la transición al advertir sobre los "graves perjuicios para los pasajeros, quienes enfrentan demoras y cancelaciones, cambios de itinerario y complicaciones en sus planes de viaje”.

Impacto económico y tensión con los gremios por la capacitación

El conflicto no solo afecta el tiempo de los viajeros, sino que disparó los costos operativos para las compañías del sector. Las empresas tuvieron que afrontar gastos imprevistos por el consumo excesivo de combustible en esperas aéreas, el aterrizaje en aeropuertos alternativos y el reposicionamiento de aeronaves. Además, se suman los gastos de hotelería, servicios de comida y las pérdidas de conexiones. Esto llevó, en casos extremos, a la cancelación total de vuelos por el vencimiento de las tripulaciones.

Ante este escenario, desde JURCA manifestaron: “Instamos a las autoridades competentes a adoptar con urgencia las medidas necesarias para restablecer la normalidad operativa, en especial en atención a la inminente temporada alta de invierno, en resguardo de los derechos de los pasajeros y de la sustentabilidad del sector aerocomercial argentino”.

Por su parte, EANA defendió el proceso al asegurar que se trata de un plan de renovación tecnológica crítica diseñado para garantizar una “transición segura conforme a los estándares internacionales”. La empresa afirmó que el proceso fue “planificado, informado y comunicado oportunamente a toda la comunidad aeronáutica”. Actualmente, en Aeroparque se opera con intervalos de 4 minutos entre aeronaves, una medida que definen como parte de una "etapa de adaptación transitoria".