Cómo activar la alerta sísmica oculta de Google en tu celular Android

El sistema utiliza los sensores del teléfono para identificar actividad sísmica.

Los celulares Android incluyen una función que puede marcar la diferencia durante un terremoto. Se trata del sistema de alertas sísmicas de Google, una herramienta integrada que detecta movimientos telúricos y envía avisos a los usuarios que podrían verse afectados, brindando segundos de anticipación para buscar un lugar seguro. No requiere instalar aplicaciones adicionales, aunque sí es necesario activarla y otorgar algunos permisos para que funcione correctamente.

El sistema utiliza los sensores del teléfono para identificar actividad sísmica y, según la intensidad estimada del movimiento, puede emitir distintos tipos de notificaciones. En los casos más graves, la alerta suena incluso si el dispositivo está en silencio, con el objetivo de captar la atención del usuario de inmediato.

Cómo activar la alerta sísmica en un celular Android

La forma de habilitar esta función puede variar según la marca y el modelo del teléfono, aunque el procedimiento suele ser similar.

Si el dispositivo cuenta con el menú Sistema y emergencia, los pasos son los siguientes:

Abrir Ajustes .

. Ingresar en Sistema y emergencia .

. Buscar la opción Alertas de sismos .

. Activar el interruptor correspondiente.

Conceder los permisos de ubicación que solicite Google.

En algunos equipos, esa opción no aparece dentro de Sistema y emergencia. En esos casos, el camino alternativo es:

Entrar en Ajustes .

. Seleccionar Ubicación .

. Acceder a Servicios de ubicación .

. Buscar Alertas de sismos .

. Activar la función desde ese menú.

Hay dos niveles de advertencia, para movimientos leves y sismos moderados o fuertes.

Qué tipos de alertas puede mostrar Google

Google distingue dos niveles de advertencia. La primera corresponde a movimientos leves, de entre 3 y 4 grados en la escala Mercalli. En este caso, la notificación respeta la configuración de sonido y volumen del teléfono.

La segunda está pensada para sismos moderados o fuertes, de intensidad 5 o superior en la escala Mercalli. Esta alerta emite un sonido fuerte aunque el celular esté en modo silencioso y muestra un mapa con la ubicación estimada del terremoto, además de recomendaciones de seguridad para actuar durante la emergencia.

Si el teléfono no recibe las alertas, una de las causas más habituales es que la ubicación esté desactivada o que Google no tenga permiso para acceder a ella. También puede ocurrir si el dispositivo no cuenta con acelerómetro, el sensor necesario para detectar movimientos sísmicos y formar parte de la red de detección de Google. Aunque esta herramienta puede resultar muy útil, no reemplaza la necesidad de contar con un plan de emergencia en zonas de riesgo sísmico.