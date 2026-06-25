Ver Túnez vs. Países Bajos en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde verlo de manera legal

Selección de Países Bajos lidera el Grupo F del Mundial 2026. (Crédito de foto: Michael Steele/Getty Images)

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 llega a su fin con una fecha definitiva repleta de emociones cruzadas en el Grupo F. La selección de Países Bajos, cómoda líder del grupo tras un paso arrollador, cruzará caminos con el combinado de Túnez, que marcha en la última posición y ya fue eliminada del campeonato futbolístico, como para soñar con una clasificación. Este compromiso se llevará a cabo este jueves 25 de junio de 2026, a las 20:00 horas, en el espectacular Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium), en Misuri, Estados Unidos.

Los riesgos de recurrir a plataformas digitales piratas

Con la enorme expectativa de ver si la Naranja Mecánica sella su clasificación con puntaje ideal ante el orgullo de las Águilas de Cártago, las ofertas de enlaces alternativos en internet crecen de forma desmedida en múltiples plataformas y redes. Sin embargo, intentar seguir los noventa minutos mediante portales clandestinos como Fútbol Libre o la app Xuper TV representa una elección sumamente peligrosa debido a su naturaleza ilegal. Estos servidores retransmiten imágenes de forma pirata, operando al margen de las normativas de propiedad intelectual y sin tener los derechos comerciales que establece la FIFA.

Estas plataformas piratas suelen ser utilizadas como anzuelos por ciberdelincuentes para la distribución de virus y spyware. Quienes ingresan a estos sitios web se exponen a la clonación de tarjetas de crédito, pérdidas de contraseñas bancarias y hackeos de perfiles personales. Sumado a esto, la transmisión suele interrumpirse constantemente debido a los bloqueos de los servidores, la definición es deficiente y el audio llega con un retraso notorio que arruina la emoción en tiempo real.

Túnez está en el 4to. lugar del Grupo F del Mundial 2026. (Crédito de foto: David Ramos/Getty Images)

Plataformas habilitadas para alentar con absoluta seguridad

Para ver este encuentro entre europeos y africanos con una nitidez visual y con total confianza en el cuidado de los datos, hay diversas opciones en Argentina, de primer nivel, perfectamente legales.

El partido estará disponible en directo a través de la pantalla de DSports y mediante su servicio digital DGO, que ofrece un seguimiento minuto a minuto de toda la cita máxima. De igual manera, los usuarios de dispositivos móviles y smart TVs podrán optar por la plataforma de streaming de Paramount+. Por último, la conocida grilla de Flow y la tradicional transmisión de TyC Sports (junto a su alternativa TyC Sports Play) emitirán el juego con los más altos estándares de fidelidad.