Francia gana Grupo I del Mundial gracias a 4-1 sobre Noruega con triplete de Dembélé

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega contra Francia

Por Karolos ​Grohmann

FOXBOROUGH, EEUU, 26 jun (Reuters) - El delantero Ousmane Dembélé anotó un triplete en ‌25 minutos ‌para guiar a Francia a un triunfo 4-1 sobre Noruega el viernes, lo que le valió al equipo quedar en lo más alto del Grupo I del Mundial.

Los campeones del mundo ​de 2018 tuvieron ⁠un inicio arrollador. Un potente ‌remate de Kylian Mbappé reventó al ⁠travesaño a los 25 ⁠segundos de partido, antes de que el capitán diera un magnífico pase en ⁠profundidad a Dembélé, para que el ​ganador del Balón de ‌Oro abriera el marcador ‌en el minuto siete.

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El jugador de ⁠29 años anotó su segundo gol con una gran definición a los 20 minutos.

Pero poco después Noruega, ​que ‌al igual que su rival ya estaba clasificada y dio descanso a 10 de sus 11 titulares -incluido a su máximo goleador, Erling ⁠Haaland-, recortó distancias por intermedio de Thelo Aasgaard.

Dembélé consiguió su primer triplete en un Mundial con otra notable definición en el minuto 32.

Jorgen Strand Larsen, de Noruega, falló un penal cinco minutos después ‌del reinicio al patear muy anunciado y débil.

Francia, que consiguió su cuarto gol por medio de Desiré Doué en el tiempo de descuento, no conocerá a ‌su rival en dieciseisavos de final hasta el sábado, cuando se hayan completado ‌todos los ⁠partidos de la fase de grupos, pero probablemente se enfrente ​a Suecia.

Noruega, en tanto, se medirá a Costa de Marfil.

Con información de Reuters