Residentes locales y miembros de los talibanes se congregan cerca de un edificio destruido tras un ataque aéreo que, según los talibanes, fue llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de Pakistán, en el distrito de Samkani.

Por Mohammad Yunus ​Yawar

KABUL, 29 jun (Reuters) - Al menos 28 civiles murieron y 49 resultaron heridos en los ‌ataques aéreos llevados ‌a cabo por Pakistán en su frontera con Afganistán, según informó el lunes la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

Las fuerzas de seguridad paquistaníes afirmaron que abatieron al menos a 29 militantes en operaciones terrestres y aéreas ​a lo ⁠largo de la frontera con Afganistán, mientras que ‌los talibanes afganos señalaron que al ⁠menos 38 civiles habían ⁠perdido la vida en los ataques aéreos.

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La UNAMA señaló que el número de víctimas podría aumentar a ⁠medida que los hospitales sigan atendiendo a ​los heridos.

El ataque aéreo del ‌domingo fue el segundo de ‌Pakistán contra objetivos en Afganistán que, según ⁠este país, pertenecían a militantes, y amenazó con agravar un conflicto intermitente entre los antiguos aliados, que enfebrero libraron su peor batalla ​en años.

Los ‌ataques aéreos de Pakistán contra tres objetivos en las provincias afganas de Paktia, Paktika y Kunar causaron la muerte de 25 militantes y destruyeron "grandes cantidades" de armas ⁠y municiones, según declaró el lunes el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Otros cuatro combatientes vinculados a la facción Jamaat-ul-Ahrar de los talibanes paquistaníes murieron en ataques terrestres en el distrito de Bajaur, en la provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa, al norte ‌de Pakistán.

Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan, confirmaron el domingo la muerte de uno de sus comandantes, Khan Ferosh, alias Zabul, durante la operación en Bajaur.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio ‌a militantes a los que culpa de planear atentados en Pakistán. Los talibanes afganos niegan las acusaciones ‌y afirman ⁠que el extremismo es un problema interno de Pakistán.

Con información de Reuters