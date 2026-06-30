La IA agéntica podría requerir una reforma normativa, según Breeden, del Banco de Inglaterra

Ilustración fotográfica con las letras "AI" (inteligencia artificial) y una miniatura de una mano robótica.

Es posible que se necesiten marcos normativos más sofisticados para ‌supervisar y ‌contener los riesgos que la inteligencia artificial plantea para el sistema financiero, según afirmó el martes una de las vicegobernadoras del Banco de Inglaterra.

Durante una intervención en ​un foro ⁠del Banco Central Europeo, celebrado en ‌Portugal, Sarah Breeden, vicegobernadora ⁠encargada de la ⁠estabilidad financiera, señaló que el rápido aumento de las capacidades de los agentes ⁠de IA capaces de ​actuar de forma autónoma ‌ha puesto de manifiesto ‌posibles lagunas.

"Nuestros marcos no se ⁠diseñaron para contemplar la existencia de agentes autónomos, y no parece realista depender de la intervención ​humana ‌en todas las acciones de los agentes. Es posible que se necesiten marcos de gobernanza y rendición de cuentas ⁠más sofisticados", afirmó Breeden.

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Los reguladores y los organismos normativos mundiales han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos que plantea la implantación de la IA en todo el sector financiero ‌desde que Anthropic lanzó Mythos, que podría suponer importantes retos de ciberseguridad para el sector bancario, según los analistas.

Más temprano en el mes, el ‌Consejo de Estabilidad Financiera pidió medidas de protección más estrictas para protegerse ‌contra los ⁠riesgos de los agentes de IA, que, según señaló, ​plantean un desafío específico para la supervisión humana.

Con información de Reuters