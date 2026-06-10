Sin infraestructura en Catamarca: UOCRA advirtió que hay 3.000 trabajadores de la construcción desocupados

La paralización de la obra pública por decisión del presidente Javier Milei y el apoyo al modelo por parte del gobernador Raúl Jalil perjudican gravemente al sector de la construcción en Catamarca. Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) advirtieron que actualmente hay 3.000 trabajadores desocupados en la provincia.

La política de ajuste fiscal y "motosierra" presupuestaria implicó el freno y la rescisión de contratos en rutas clave de todo el país. La construcción acumula una contracción del 25% en su nivel de actividad, entre 2023 y 2024, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), registra una pérdida de 120.000 puestos de trabajo genuinos a nivel país.

El secretario general del gremio, Eduardo Fecha, aseguró que el escenario no resulta sorpresivo para el sector. "Cuando este Gobierno asumió, lamentablemente no es amigo de la parte sindical, nos suspendió bastantes obras públicas a nivel nacional", sostuvo.

En medio de uno de los momentos más complejos para el sector, Fecha remarcó que el impacto se refleja en toda la provincia. "Hoy nos encontramos acá en Catamarca con 3.000 compañeros desocupados", afirmó. Además, reiteró la cifra y precisó que se trata de un cálculo realizado sobre la totalidad del territorio provincial.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el referente sindical señaló que la pérdida de empleo afecta directamente a cientos de familias. "No solamente hay un compañero desocupado, hay una familia que se quedó sin el plato de comida", expresó.

Otro de los problemas que planteó es el crecimiento del trabajo informal. Según indicó, la falta de oportunidades laborales genera que muchos obreros acepten condiciones precarias. "Al no haber trabajo, empieza el juego de la necesidad con la gente", alertó.

La insólita defensa de Jalil a la minería en medio de fuertes reclamos ambientales

Con la eliminación de fondos para obra pública y la quita de subsidios al transporte y la energía, las economías regionales que no están vinculadas al extractivismo están colapsando. El gobernador Jalil volvió a encender la discusión al asegurar que "no es una maldición la minería para los catamarqueños", sino "una gran oportunidad”.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de una defensa explícita del crecimiento del sector y de las inversiones financiadas con recursos mineros en distintas localidades del interior provincial. “La minería nos va a ayudar y nos está ayudando a cambiar la matriz económica”, afirmó Jalil de acuerdo a lo detallado por Ecosistema Sustentable.

Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador Jalil parece haber apostado todas sus fichas a esta sola carta. Un reciente informe de la Secretaría de Minería de la Nación detalla que el litio y la minería metalífera explican el 97% de los envíos del NOA, con China como el principal socio comercial acaparando más del 60% de las compras de la región.

La tensión social crece en localidades como Antofagasta de la Sierra, donde el conflicto por el agua y el impacto ambiental ya generó mútilples movilizaciones y cortes de ruta. Aunque el Gobierno provincial sostiene que existen controles estrictos y monitoreos permanentes sobre los proyectos en ejecución, la desconfianza persiste. Esta "minero-dependencia" se vuelve crítica bajo el prisma de las políticas del gobierno de Milei.