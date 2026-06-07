La caída de la obra pública golpea al sector de la construcción en Catamarca: "Mucha gente sin trabajo"

El creciente deterioro de la red vial alcanzó un punto crítico tras la decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar la obra pública. Esta política de ajuste fiscal y "motosierra" presupuestaria implicó el freno y la rescisión de contratos en rutas clave de todo el país. El presidente del Centro de Ingenieros de Catamarca, Ricardo Tomassi, advirtió que “hay mucha gente que está sin trabajo y está tratando de buscar una salida”.

“Atrás de todo eso hay mucha gente”, afirmó Tomassi, al tiempo que sostuvo que el sector busca alternativas para amortiguar la situación. La situación forma parte de un contexto nacional en el que la construcción acumula una contracción del 25% en su nivel de actividad, entre 2023 y 2024, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), registra una pérdida de 120.000 puestos de trabajo genuinos a nivel país.

En diálogo con La Mañana de El Esquiú, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3, el presidente del Centro de Ingenieros de Catamarca explicó que la interrupción de esos proyectos generó un fuerte impacto en distintos sectores.

En ese sentido, consideró que la construcción tiene un efecto multiplicador sobre la economía y destacó que, “por cada peso que uno invierte, hay un 2,5 que se reparte en toda la sociedad”. Además, señaló que el movimiento generado por infraestructura beneficia a corralones, proveedores, transportistas y prestadores de servicios.

En tanto, indicó que “las inversiones que van a venir por parte de la minería” pueden representar una oportunidad, aunque advirtió que “es un goteo que lleva su tiempo”. Hace algunos días, el gobernador Raúl Jalil volvió a encender la discusión al asegurar que "no es una maldición la minería para los catamarqueños", sino "una gran oportunidad”.

No obstante, lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito, funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el mandatario provincial parece haber apostado todas sus fichas a esta sola carta.

Construcción: los costos subieron 3,7% en mayo, por encima de la inflación

El costo de la construcción volvió a mostrar una aceleración durante abril. De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el indicador que mide la evolución de los costos para levantar un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 3,7% respecto del mes anterior y acumuló una suba del 9,1% en lo que va del año.

Los datos surgen del Indicador Camarco, una herramienta que releva mensualmente la variación de los costos asociados a la construcción de un edificio torre en la Ciudad de Buenos Aires y que es utilizada como referencia por empresas, desarrolladores, inversores y otros actores del sector.

Según el relevamiento, el indicador general del costo de la construcción alcanzó los 20.493,2 puntos durante abril, con una variación mensual del 3,7%. De esta manera, el acumulado anual llegó al 9,1% y reflejó la persistencia de las presiones sobre la actividad. La evolución de este índice es seguida de cerca por las empresas constructoras y desarrolladoras, ya que permite anticipar el impacto de los aumentos en los presupuestos de obras privadas y proyectos inmobiliarios.

Uno de los datos más destacados del informe es que la mano de obra registró una suba superior a la del promedio general y a la de los materiales. El indicador del costo de la mano de obra alcanzó los 17.009,6 puntos, con un incremento mensual del 5% y una variación acumulada del 13,2% en lo que va del año.