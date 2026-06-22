Emoción por la decisión de Palito Ortega a los 85 años: qué hizo el icónico cantante argentino

Palito Ortega re-estrenó una canción dedicada a los padres.

El músico tucumano Palito Ortega eligió el marco del Día del Padre para concretar la reedición digital de Mi padre, mi amigo, una pieza de su autoría concebida para homenajear el rol paterno. La obra -grabada originalmente el 22 de mayo de 1972- se incorporó a los catálogos de las plataformas de música con el propósito de acercar este clásico a las audiencias contemporáneas.

La composición posee un fuerte componente biográfico, ya que funciona como un reconocimiento directo hacia Juan Ortega, progenitor del intérprete. El trasfondo de la letra remite a las vivencias del autor en la localidad de Lules, donde su padre se desempeñaba como trabajador de la industria azucarera.

La canción retrata el entorno de esfuerzo en el cual le transmitió los principios éticos y el respaldo necesario para desarrollar su vocación artística. A través de este relato personal, la melodía deviene en una proclama universal sobre la gratitud filial y consolidó el cantautor ha consolidado una producción artística estrechamente ligada a la identidad afectiva del público.

Palito Ortega y su esposa, Evangelina Salazar.

Cuántos hijos tiene Palito Ortega