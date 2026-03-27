Entradas para Palito Ortega en Salta 2026: precios y fecha de cuándo toca

El esperado recital tendrá lugar el sábado 11 de abril en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

El regreso de Palito Ortega en Salta para 2026 se posiciona como uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la música popular argentina. Bajo el título “El regreso del Rey”, el histórico artista vuelve a los escenarios con un show que repasa sus grandes éxitos y revive décadas de trayectoria.

Cuándo toca Palito Ortega en Salta 2026

El show de Palito Ortega en Salta está programado para el sábado 11 de abril de 2026 a las 21 horas. El evento tendrá lugar en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, uno de los espacios culturales más importantes de la provincia.

La presentación forma parte de una gira que ya recorrió distintos puntos del país con gran convocatoria, consolidando el vínculo del artista con su público. La expectativa es alta, en línea con la repercusión que generaron sus recientes conciertos en otras ciudades.

Precios de entradas para Palito Ortega en Salta

Las entradas para ver a Palito Ortega en vivo presentan diferentes opciones según la ubicación dentro del teatro. Los valores parten desde los $40.000 y alcanzan los $80.000 en los sectores más exclusivos.

Platea VIP: $80.000 + service charge

Platea: $70.000 + service charge

Palco: $60.000 + service charge

Pullman: $50.000 + service charge

Súper Pullman: $40.000 + service charge

Los tickets se encuentran disponibles a través de la plataforma Norte Ticket, con una demanda que se prevé sostenida a medida que se acerca la fecha del espectáculo.

La historia de Palito Ortega y su camino a la fama

Detrás del fenómeno de Palito Ortega existe una historia marcada por el esfuerzo y la perseverancia. Nacido como Ramón Ortega en Tucumán, llegó a Buenos Aires a los 16 años con el objetivo de construir un futuro mejor. Durante sus primeros años, trabajó en distintos oficios, incluso vendiendo café en la calle.

Fue en ese contexto donde tuvo contacto con el ambiente artístico, lo que impulsó su vocación musical. Su formación incluyó el aprendizaje de instrumentos como la batería y la guitarra, mientras desarrollaba sus primeras composiciones.

El salto a la fama llegó con su participación en el programa “El Club del Clan”, que lo convirtió en una figura popular en todo el país. A partir de allí, su carrera se expandió con una serie de éxitos que trascendieron fronteras.

Los grandes éxitos que marcaron su carrera

Las entradas para el show cuentan con distintas categorías según la ubicación dentro del teatro

El repertorio de Palito Ortega incluye canciones que se transformaron en clásicos de la música en español. Temas como “La felicidad”, “Un muchacho como yo” y “Corazón contento” consolidaron su popularidad en América Latina y Europa.

Además de su faceta como cantante, también desarrolló una carrera en el cine, participando en numerosas películas y trabajando junto a figuras reconocidas. Con el tiempo, amplió su actividad como director y productor, logrando incluso traer a Argentina a artistas internacionales de gran renombre.

Su trayectoria también incluye una etapa en Estados Unidos, donde se radicó junto a su familia y desarrolló proyectos vinculados a la televisión. Sin embargo, su regreso al país marcó el relanzamiento de su carrera musical.

Un show que recorre toda su trayectoria

El espectáculo de Palito Ortega en Salta propone un recorrido por los momentos más destacados de su carrera, con una selección de canciones que atraviesan generaciones. La puesta en escena está pensada para combinar nostalgia y celebración, en un formato que ya demostró su éxito en distintas plazas del país.

El regreso del artista a los escenarios mantiene vigente su conexión con el público, que continúa acompañando sus presentaciones desde la década del 60 hasta la actualidad. En este contexto, el recital en Salta se presenta como una oportunidad para revivir una parte fundamental de la historia de la música argentina.