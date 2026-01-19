Julieta Ortega contó la verdad sobre la salud de Palito: "Doloroso"

Julieta Ortega habló sobre la salud de Palito Ortega.

Después de meses de preocupación y silencio, Julieta Ortega llevó tranquilidad al público al referirse al estado de salud de Palito Ortega. Lo hizo durante su participación en La noche de Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por El Trece, desde Mar del Plata, donde explicó cómo fue el proceso que obligó al artista a frenar su agenda y cuánto le costó volver a ponerse de pie.

La charla se dio a partir de una pregunta directa de la conductora. “¿Tu papi cómo está?”, quiso saber Mirtha, y la respuesta de Julieta fue clara y tranquilizadora: “Está muy bien, por suerte. Se repuso”. Sin embargo, enseguida aclaró que la recuperación no fue sencilla. “Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó, y detalló que el problema apareció en pleno desarrollo de una gira, lo que obligó a suspender shows y afectó anímicamente a su padre.

Según contó la actriz, la interrupción de la actividad artística fue uno de los momentos más difíciles para Palito. “Eso lo tenía muy triste”, reconoció, al tiempo que celebró el presente del cantante: “Ahora está otra vez con los shows. Retomó”. La frase marcó un punto de alivio para los seguidores del músico, que habían manifestado su preocupación desde que se conoció la suspensión de fechas.

Julieta también se detuvo en describir la afección que atravesó su padre y no minimizó el impacto físico. “La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara”, relató. Y subrayó el aspecto más duro del cuadro: “Era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”. En ese contexto, aprovechó para dejar un mensaje preventivo al público: “Hay que vacunarse”.

Julieta Ortega habló de la salud de su hermano Martín

Durante la misma charla, Julieta también se refirió al estado de salud de Martín Ortega , quien atravesó seis meses de internación por cuestiones de salud mental “Está muy bien. Sigue con el tratamiento, pero por suerte está muy bien”, aseguró la actriz, al destacar el acompañamiento familiar en ese proceso.