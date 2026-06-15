A pesar de la desregulación que anunció semanas atrás el Gobierno nacional, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se mantiene como uno de los trámites obligatorios para circular en el país, por lo que su incumplimiento puede derivar en multas económicas y otras sanciones.

En 2026, los valores de la gestión presentan diferencias entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires, tanto en costos como en los plazos para realizar la revisión, modalidad de turnos y requisitos al momento de encarar la cita.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV en CABA en junio 2026?

En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa vigente para realizar la VTV es de $75.756,89 para autos particulares y de $28.484,61 para motocicletas. Estos valores corresponden a las tarifas oficiales establecidas por el Gobierno porteño y reflejan las actualizaciones aplicadas durante el año.

La VTV es obligatoria para los autos particulares que tengan más de tres años de antigüedad o hayan superado los 60.000 kilómetros recorridos. En el caso de las motos, el trámite debe realizarse cuando la unidad tiene más de un año de uso.

Circular sin la verificación vigente constituye una infracción de tránsito y puede derivar en multas que superan los $370.000 en suelo porteño.

¿Cuándo sacar turno para hacer la VTV en la Ciudad de Buenos Aires?

Los conductores que tengan realizar la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO) en la Ciudad de Buenos Aires deberán solicitar un turno previo a través del sistema online habilitado por el Gobierno porteño. Para ello, será importante consultar previamente el cronograma de vencimientos vigente y verificar la fecha que corresponde a cada vehículo.

Calendario de vencimientos de la VTV 2026

Patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio.

Patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio.

Patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre.

Patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre.

Patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre.

¿Cómo sacar turno para hacer la VTV en CABA?

El primer paso consistirá en ingresar al sistema de asignación de turnos y hacer clic en la opción “Iniciar trámite”. Luego, el usuario deberá completar un formulario web con los datos del vehículo y la información de contacto.

A continuación, se deberá elegir la modalidad de pago del trámite, que podrá realizarse de manera online o presencial. También será necesario seleccionar una de las siete plantas verificadoras habilitadas, junto con la fecha y el horario disponibles para la revisión.

Desde el Gobierno de la Ciudad advierten que, una vez elegida la planta de verificación, no será posible modificarla posteriormente, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la selección antes de confirmar el turno.

Después de completar el formulario, el sistema solicitará los datos correspondientes al pago de la reserva del turno. El abono podrá realizarse mediante la Boleta Única Inteligente (BUI), que se encuentra habilitada para distintos medios de pago.

Entre las opciones disponibles figuran Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago, el Portal de Pago Electrónico y la billetera virtual BUEPP.

Una vez acreditado el pago, el turno quedará confirmado y el conductor podrá presentarse en la planta seleccionada el día y horario asignados para realizar la VTV.

¿Cuáles son los valores en la provincia de Buenos Aires?

En territorio bonaerense, la VTV tiene un costo más elevado. Los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65, mientras que las motos pagan $38.823,06. Los de mayor porte tienen tarifas superiores, que pueden superar los $174.700.

Además, la obligación comienza antes que en la Capital Federal. La normativa provincial establece que la revisión debe realizarse a partir de los dos años de antigüedad del vehículo o cuando se superan los 60.000 kilómetros, renovándose luego de manera anual.

La regulación también contempla beneficios para determinados grupos. Las personas con discapacidad y algunos jubilados y pensionados pueden acceder a exenciones o bonificaciones en el pago, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

¿Cómo sacar turno para hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires?

Los conductores que necesiten realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires deberán sacar un turno dentro del mes que les corresponda según el último número de la patente del vehículo. También podrán hacerlo hasta 30 días antes del vencimiento, teniendo en cuenta que la fecha de expiración no se modificará y siempre se mantendrá el mes asignado.

La gestión de turnos se realiza a través del portal oficial de la VTV, con registro previo, carga de los datos del vehículo y selección de la planta verificadora, la fecha y el horario disponibles.