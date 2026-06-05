Qué cambia en la VTV y cuándo entra en vigencia

A partir de ahora,, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se puede realizar en talleres mecánicos habilitados. El gobierno de Javier Milei autorizó a que particulares puedan hacer la revisión de automóviles, camiones y motos en diferentes partes del país.

La medida comenzó a regir el pasado 3 de junio con el objetivo de "terminar con el monopolio de las plantas de VTV", según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los talleres mecánicos ya pueden inscribirse para obtener la autorización y empezar a realizar los controles técnicos obligatorios de los vehículos que transitan por caminos y rutas.

Hasta ahora, las revisiones se encontraban solo a cargo de plantas específicas para ese fin. Desde el Gobierno señalan que la iniciativa permitirá aumentar la competencia, facilitar el acceso al servicio y reducir los tiempos de espera para los conductores.

Los sitios que busquen sumarse a ofrecer el servicio de la VTV para conductores deberán adecuarse a los requisitos técnicos, de equipamiento, controles de calidad y mecanismos de fiscalización para garantizar que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los actuales.

Entre los requisitos que deberán cumplir, los talleres mecánicos necesitarán contar con: equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación y las emisiones contaminantes. Además de instrumentos para medir ruidos, verificar neumáticos y realizar controles eléctricos.

Los talleres mecánicos particulares deberán cumplir con ciertos requisitos y equipamientos para ofrece el servicio

Críticas a la decisión del Gobierno

Ante el anuncio de la modificación, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia y cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial.

Además, remarcó la necesidad de tener mecanismos claros de fiscalización, ya que fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas falsas. "Con rutas abandonadas, flexibilizar los controles es una irresponsabilidad", aseguró.

En esa línea, Marinucci remarcó: "La VTV es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó.