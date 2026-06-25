Pronóstico y estadísticas de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Ecuador y Alemania cierran la fase de clasificación del Grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un duelo decisivo, este jueves en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. Las realidades de ambos en la tabla exponen urgencias completamente opuestas: mientras los europeos ya aseguraron su pasaje a los dieciseisavos de final, el combinado sudamericano se juega la vida y está obligado a buscar una victoria histórica para mantener vivas las chances de seguir en el certamen.

El conjunto conducido por Sebastián Beccacece llega sumamente comprometido luego de un arranque adverso en el que cayó 1-0 ante Costa de Marfil e igualó sin goles frente a Curazao. La falta de efectividad en los últimos metros dejó a La Tri con un solo punto en el bolsillo. Por su parte, la poderosa escuadra de Julian Nagelsmann arriba con andar perfecto y el cartel de candidato consolidado tras aplastar 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a los marfileños.

El historial oficial masculino de mayores entre ambos seleccionados registra apenas dos antecedentes previos, con un saldo plenamente favorable para los europeos. El cruce más importante en Copas del Mundo se remonta a la fase de grupos de Alemania 2006, donde el conjunto anfitrión se impuso por un claro 3-0. El último cara a cara data de un encuentro amistoso disputado en mayo de 2013 en Miami, el cual finalizó con victoria germana por 4-2, lo que obliga a Ecuador a quebrar la estadística.

Las campañas recientes exponen el extraordinario presente que atraviesan los dirigidos por Nagelsmann. Alemania llega sosteniendo una regularidad temible en sus últimas diez presentaciones oficiales de la UEFA y partidos preparatorios, donde cosechó ocho victorias de forma consecutiva, un empate y apenas una derrota. La propuesta ofensiva y dinámica de los teutones se tradujo en una demoledora inercia goleadora en lo que va de la cita mundialista.

Por el lado de Ecuador, el balance numérico en su decena de compromisos más recientes entre Eliminatorias de la Conmebol y amistosos refleja un andar más irregular, acumulando cuatro triunfos, tres empates y tres caídas. La Tri arrastra serias dificultades para romper los cercos defensivos rivales en sus últimas funciones, un déficit que el cuerpo técnico intentó ajustar contrarreloj de cara al desafío más exigente de la zona.

En la faceta de definición, la principal carta de peligro alemana estuvo bajo el mando de su delantero Denis Undav, quien llega encendido tras marcar un doblete clave en la fecha pasada frente a Costa de Marfil, sumado al desequilibrio de Kai Havertz. Por el bando de Ecuador, todas las esperanzas descansan en la jerarquía y vigencia de su capitán histórico, Enner Valencia, quien busca sacarse la espina del certamen y estirar su récord personal con la camiseta tricolor.