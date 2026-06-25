Cuándo se pueden cruzar Argentina y Alemania en el Mundial 2026: se confirmó en qué instancia

Argentina y Alemania se enfrentan en la final del Mundial de la FIFA 2014. (Crédito de foto: CEDOC)

La fiebre del fútbol se vive con fuerza en este Mundial 2026, y Argentina y Alemania asoman como firmes candidatas a animar las fases decisivas del torneo. Tomando en cuenta que ambas selecciones son potencias, que lograron el primer lugar de sus grupos y la estructura de la competencia les colocó en lugares estratégicos, las posibilidades de toparse son fascinantes para que los fanáticos se preparen para la subida de adrenalina que este partido implicaría.

Se sabe ya que las dos selecciones avanzan de la fase inicial como líderes indiscutidos de sus respectivos grupos, y los caminos comienzan a delinearse de una manera muy particular, proyectando cruces de alto voltaje.

La posibilidad de un Argentina vs. Alemania

Ya que la selección de Argentina y el combinado de Alemania se adjudican el primer puesto en sus grupos, el esperado choque entre ambas potencias no podrá darse de forma temprana en las llaves de eliminación directa. El cuadro del Mundial 2026 está diseñado para que los líderes de grupo se distancien en el organigrama general.

De esta manera, las rondas de dieciseisavos, octavos y cuartos de final no podrían ser opciones para cruzarse. El cruce solo sería factible en la antesala del gran partido: las semifinales, o bien en la mismísima gran final que coronará al nuevo monarca del fútbol. La expectativa crece minuto a minuto ante la posibilidad concreta de revivir uno de los clásicos más importantes e intensos de la historia de los mundiales en tierras norteamericanas.

Argentina, actual campeona del mundo, consagrada en Qatar 2022. (Crédito de foto: Getty Images)

El encuentro de dos campeones

Este hipotético enfrentamiento pondría frente a frente a dos de las naciones más fuertes de la historia del fútbol internacional. El seleccionado alemán ostenta con orgullo cuatro Copas del Mundo en sus vitrinas (ganadas en 1954, 1974, 1990 y 2014), posicionándose como una auténtica potencia europea histórica. Por su parte, Argentina, que es vigente campeona continental y del planeta tras la gran gesta de Qatar 2022, cuenta con tres estrellas doradas sobre su escudo (1978, 1986 y 2022) y busca con ansias otra corona para estirar su dominio ecuménico.

El último antecedente directo entre ambos en una cita mundialista evoca recuerdos muy emotivos y dolorosos para el pueblo argentino: ocurrió en la gran final de Brasil 2014, cuando el conjunto germano se impuso ajustadamente por 1-0 con un recordado gol de Mario Götze en el segundo tiempo suplementario, privando en aquel entonces a Lionel Messi de su primera consagración absoluta en el Estadio Maracaná. En esta nueva edición, si este encuentro sucede, la Albiceleste buscaría su esperada revancha histórica.