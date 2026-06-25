Denuncian que detuvieron a Georgina Orellano y piden por su liberación

Denuncian que, en la jornada de este jueves, detuvieron a Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) en medio de un violento operativo en el barrio porteño de Constitución. "Fue detenida ilegalmente durante esta madrugada frente a su domicilio con seis móviles policiales y sin ninguna orden judicial", manifestaron desde la organización. Previo a la detención, desde la organización expusieron la muerte de una trabajadora sexual travesti trans en un hotel de la zona. Diversas organizaciones sociales y sindicales exigen su liberación en la sede fiscal.

Según indicaron en la denuncia realizada desde AMMAR, los efectivos de la Policía de la Ciudad "la golpearon y le secuestraron su celular para luego ser trasladada a Supacha 150, CABA." y exigieron su liberación inmediata. "Basta de persecución, criminalización y violencia institucioonal", demandaron desde la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI). "Ningún efectivo justificó el operativo", indicaron desde la Federación Argentina LGBT.

"En el día de ayer, en un brutal operativo policial que vulnera flagrantemente la Constitución y todos los derechos consagrados, fueron detenidas Georgina Orellano y tres compañeras más. En el día de hoy, se mantienen apresadas. No es casual que esta ejecución policial se realice luego que el jefe de gobierno, Jorge Macri, haya publicado declaraciones aberrantes afirmando que ‘nunca más seremos rehenes de los sindicalistas’", manifestaron desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Desde la UTE señalan la existencia de "una persecución política de la derecha, que hostiga y reprime a los trabajadores y las trabajadoras" y también exigieron "de manera urgente e incondicional" su liberación y la de sus compañeras. "Nos solidarizamos con su lucha, repudiando con toda nuestra fuerza esta brutal represión", sentenciaron en un comunicado.

El Destape consultó, durante la jornada de este jueves 25 de junio, por el estado de la activista, dónde se encuentra detenida o el motivo del operativo pero no hubo respuesta alguna. Desde la Policía de la Ciudad detallaron que "hubo tres detenidos por quemar un contenedor en Garay al 1200" y la causa está en manos de la "Fiscalía Unidad De Flagrancia Este a cargo del fiscal Basabilvaso" bajo la carátula "Actuaciones por Daños, incendio y otros estragos".

En este marco, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron "el ataque represivo sufrido por las compañeras de AMMAR cuando se manifestaban en reclamo del esclarecimiento de una muerte sospechosa en un hotel". "Exigimos la inmediata libertad de Georgina Orellano y las dos mujeres trans detenidas y el cierre de la causa. En este momento convocamos en Suipacha 150 ¡Reclamar justicia no es delito!", detallaron. En este marco, diversas organizaciones sociales y sindicales exigen su liberación en la sede fiscal.

Según detallaron desde la organización, horas antes de ser detenida, Orellano había denunciado la muerte de una mujer trans migrante, trabajadora sexual en CABA. "Las compañeras se encontraban ayer en el hotel Río de la Plata, de barrio Constitución, prendiendo velas y exigiendo el esclarecimiento y pedido de justicia por la muerte de la compañera Rachell", indicaron desde AMMAR.

Quién es Georgina Orellano

Orellano es trabajadora sexual desde los 19 años y actual secretaria general del sindicato de trabajadorxs sexuales de nuestro país, líder de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina). En 2022, publicó su primer libro "Puta Feminista, crónicas de una trabajadora sexual".

En Anfibia se define como "puta, feminista y peronista". Geogina lucha junto a sus 6.500 compañeres afiliadas al sindicato por obtener obra social y jubilación. Pero el mayor logro que reconocen es conseguir la despenalización social del trabajo sexual y que ninguna puta más pise un calabozo.