Denuncian el cierre de comisiones en un instituto educativo clave de la Ciudad 

Hay 25 docentes cuyos puestos de trabajo están en riesgo.

Trabajadores de la educación denunciaron el cierre de la mitad de las comisiones de la Tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR). "Es una medida que afecta a estudiantes, docentes y a toda la red de programas socioeducativos que dependen de esta formación", alertaron.

La medida, que comenzaría a regir a partir del segundo cuatrimestre del año, fue denunciada públicamente por la Asamblea de Docentes, Estudiantes y Graduades del establecimiento. Según advirtieron desde la comunidad educativa, la decisión no solo compromete seriamente la continuidad de las trayectorias académicas de cientos de alumnos, sino que también deja en una situación de vulnerabilidad laboral a 25 docentes de la institución.

El ISTLyR, situado en el barrio porteño de Palermo, ocupa un lugar estratégico en el mapa educativo regional, siendo la única institución de carácter público y gratuito en la Ciudad de Buenos Aires que se especializa en la formación de técnicos en Recreación, Juego y Tiempo Libre. Además de esta carrera, el instituto dicta las tecnicaturas de Pedagogía y Educación Social, y de Comunicación Social orientada al Desarrollo Local.

Sin embargo, la asamblea advierte que este recorte no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso más amplio de “vaciamiento institucional” que incluye la “reducción de cargos, recortes presupuestarios, dificultades para el ingreso y una creciente precarización laboral que atenta contra el reconocimiento de las carreras”, indicaron en un comunicado.

Tras la denuncia del cuerpo docente, El Destape se comunicó con la cartera educativa porteña para conocer los motivos del recorte, pero al cierre de esta nota voceros del ministerio de Educación porteño no brindaron precisiones sobre el conflicto que atraviesa el instituto.

El impacto social detrás del recorte presupuestario

Desde la asamblea cuestionan la postura del Gobierno de la Ciudad por utilizar la matrícula como el único indicador para determinar el futuro de las cursadas. Para la comunidad del ISTLyR, este criterio tecnocrático ignora deliberadamente el “impacto social” de los profesionales y las propias políticas restrictivas que dificultan el acceso a la educación superior técnica en los últimos años.

En un comunicado que refleja la urgencia de la situación, los afectados expresaron de manera contundente: "Necesitamos más profesionales especializados en recreación, no menos. Necesitamos más espacios de formación para quienes trabajan promoviendo el derecho al juego, la participación comunitaria y el acceso a propuestas educativas y culturales de calidad".

Frente a este escenario, la comunidad educativa unificó sus reclamos exigiendo de forma inmediata que no se avance con el cierre de las comisiones de la Tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación ni se produzcan despidos en la planta docente. Entre los puntos centrales de su plan de lucha se encuentra la eliminación del examen de ingreso obligatorio, una medida que consideran un obstáculo para el acceso, y la demanda de una mayor difusión estatal para las tecnicaturas públicas que ofrece el instituto.