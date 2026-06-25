El Gobierno de Formosa mantendrá la asistencia alimentaria escolar durante el receso invernal en jardines y escuelas primarias

El Gobierno de Formosa confirmó que durante el próximo receso escolar de invierno continuará la asistencia alimentaria para miles de estudiantes a través de los comedores escolares y el Servicio Social Nutricional, una política que alcanzará a todos los jardines de infantes y escuelas primarias del territorio provincial.

Las vacaciones de invierno comenzarán luego de los actos por el Día de la Independencia y se extenderán desde el 13 hasta el 24 de julio, tal como está previsto en el calendario educativo provincial, según confirmó el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez.

Durante ese período no habrá actividad áulica en los establecimientos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, aunque el servicio alimentario continuará con normalidad para garantizar la alimentación de los más chicos en el marco de las políticas públicas del gobierno formoseño.

Sostener una política clave durante las vacaciones

Ramírez Méndez destacó que la continuidad de esta prestación responde a una decisión del gobernador Gildo Insfrán de garantizar la asistencia alimentaria a los estudiantes aun cuando las escuelas permanezcan cerradas por el receso invernal. La medida permitirá que niñas y niños de toda la provincia que reciban el acompañamiento nutricional que brinda el sistema educativo, una herramienta considerada fundamental para muchas familias formoseñas.

Según precisó el funcionario, la cobertura alcanzará a todos los jardines de infantes y escuelas primarias distribuidos tanto en la ciudad capital como en el interior provincial. Además, desde la cartera educativa remarcaron que la continuidad de los comedores escolares y del Servicio Social Nutricional se sostiene con recursos propios de la provincia.

En ese sentido, Ramírez Méndez señaló que el Gobierno provincial mantiene esta política pública pese al escenario nacional y a la reducción de fondos destinados a distintos programas. "Pese al desfinanciamiento nacional de la gestión de Javier Milei, el Estado provincial sostiene este servicio con recursos propios", afirmó.

Desde el sistema educativo destacaron que la decisión permite asegurar la prestación de un servicio considerado esencial para miles de estudiantes durante todo el año, lo que incluye los períodos de receso escolar.

Cuándo vuelven las clases

El calendario escolar establece que las actividades educativas se reanudarán el lunes 27 de julio en todos los niveles y modalidades de la provincia. De esta manera, tras dos semanas de vacaciones de invierno, los estudiantes retomarán las clases para continuar con el desarrollo del ciclo lectivo 2026.

Mientras tanto, el sostenimiento de los comedores escolares y del Servicio Social Nutricional permitirá que el acompañamiento alimentario continúe llegando a las familias formoseñas durante todo el receso, lo que reafirma una política que busca garantizar la contención y el bienestar de los alumnos en cada rincón de la provincia.