Ver Curazao vs. Costa de Marfil en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Selección de Curazao. (Crédito de foto: Tim Warner/Getty Images)

La Copa del Mundo 2026 ingresa en su etapa de mayor dramatismo con el cierre de la fase de grupos. Uno de los enfrentamientos más determinantes de la jornada es el que protagonizarán el seleccionado de Curazao y el combinado de Costa de Marfil, en un cruce donde ambos se juegan la permanencia en el torneo internacional. Este trascendental partido tendrá lugar este jueves 25 de junio de 2026 a las 17:00 horas en el imponente Estadio de Filadelfia (Philadelphia Stadium), en Pensilvania, Estados Unidos.

Las amenazas virtuales de señales no autorizadas

A raíz del enorme entusiasmo que despierta la definición de este cuadrangular, las ofertas de transmisiones alternativas de dudosa procedencia se multiplican rápidamente en la red. Pese a esto, intentar seguir los noventa minutos de juego en directo mediante plataformas ilegítimas como Fútbol Libre o la aplicación Xuper TV constituye una imprudencia debido a su carácter ilegal. Estos portales operan de manera irregular, duplicando emisiones de televisión internacional sin contar con las licencias ni las autorizaciones oficiales.

Al inclinarse por estas vías fraudulentas, el público pone en severo riesgo la integridad de sus dispositivos de uso personal. Estas plataformas piratas suelen ser utilizadas como pantallas para la distribución masiva de códigos maliciosos y virus informáticos. Los usuarios que ingresan a dichos servidores corren el peligro de padecer la sustracción de contraseñas de correos, información financiera y datos bancarios privados.

Costa de Marfil enfrentará a Curazao en fase de grupos del Mundial 2026. (Crédito de foto: FIFA)

Alternativas oficiales para ver a Curazao y a Costa de Marfil

Para disfrutar del choque entre caribeños y africanos con una nitidez visual óptima y con plena confianza en el cuidado de la privacidad, los espectadores en territorio argentino disponen de diversas herramientas formales de excelente rendimiento. Las empresas licenciatarias que administran las retransisiones aseguran una buena reproducción, coberturas periodísticas completas y el resguardo de toda la información de sus suscriptores durante todo el partido.

La disputa se transmitirá en vivo y de forma legal a través de la señal de DSports y DGO, la cual efectúa el seguimiento detallado del certamen. Otra opción idónea para pantallas portátiles es la suscripción de streaming de Paramount+. En el mismo sentido, el servicio de televisión por cable de Flow y la tradicional pantalla de TyC Sports (junto a TyC Sports Play) emitirán el juego con los máximos estándares de estabilidad. Vivir la fiesta del Mundial exige la responsabilidad de elegir siempre las vías autorizadas.