Científicos buscan pistas sobre la longevidad en tres hermanas brasileñas de más de 100 años

El trío de hermanas más longevas del mundo, reconocido por Guinness World Records y LongeviQuest

Por Aline Massuca y Victoria ​Pacheco

RÍO DE JANEIRO, 24 jun (Reuters) - ¿Cuál es el secreto de una vida larga? Tres hermanas brasileñas cuya edad combinada asciende a 316 años, ‌y que este mes han ‌sido reconocidas por el Libro Guinness como el trío de hermanas vivas más ancianas del mundo, podrían ayudar a los investigadores a descubrirlo.

El Proyecto ADN Longevo, un estudio dirigido por la científica Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo, tiene como objetivo investigar los factores biológicos que subyacen al envejecimiento.

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Los hallazgos del caso de las tres hermanas podrían ayudar a los científicos ​a comprender mejor por ⁠qué algunas personas mantienen su resistencia física y cognitiva a edades excepcionalmente ‌avanzadas.

Los investigadores compararán a nonagenarios y centenarios con personas que ⁠hayan desarrollado fragilidad, deterioro cognitivo o enfermedades ⁠crónicas, en busca de rasgos relacionados con la longevidad.

"Mediante pruebas de ADN, buscamos genes protectores, y sabemos que hay varios", afirmó Zatz, que coordina el Centro ⁠de Investigación del Genoma Humano de la universidad. "Cuantas más personas tengamos ​que vivan más de 100 años, especialmente familias con ‌varios centenarios, más precisa será nuestra ‌investigación a la hora de identificarlos".

Los científicos creen que los factores hereditarios ⁠pueden desempeñar un papel más importante que las influencias ambientales a la hora de preservar la salud y la capacidad funcional en la vejez.

Las hermanas Zulina de Deus Nunes, de 103 años, Zoraide de Deus Mota, de ​104, y Levita ‌de Deus Nunes, de 109, que viven en Río de Janeiro, fueron identificadas a través de LongeviQuest, una organización mundial que verifica los registros de longevidad y colabora con Guinness World Records.

"Cuando unas hermanas alcanzan esa edad, es evidente que existe un fuerte ⁠componente genético", afirmó Ben Meyers, director ejecutivo de LongeviQuest. "Pero, como viven cerca unas de otras, también cuentan con una red de apoyo, con familiares que pueden ayudarles cuando es necesario. Sin duda, también hay un aspecto comunitario".

Las tres hermanas atribuyen su longevidad a una dieta saludable y a un estilo de vida activo.

Zulina recordó una infancia pasada nadando y pescando en los ríos. "Todo era fresco. No teníamos nevera", ‌comentó.

"La lactancia materna es increíblemente importante", añadió Zoraide.

Por lo demás, las hermanas llevaron una vida bastante normal. Levita trabajó como artesana y, más tarde, en una cadena de televisión. Zoraide trabajó como enfermera y crió a cinco hijos, mientras que Zulina, ama de casa, crió a seis.

Levita echa la vista atrás sin ‌remordimientos. "Tuve una buena infancia y adolescencia. No me puedo quejar".

Los investigadores esperan comprender cómo los factores genéticos, más que el estilo de vida, ayudan a proteger el corazón, ‌los músculos y la ⁠función cognitiva de los estragos del envejecimiento.

El objetivo del estudio, según el investigador Joao Paulo Guilherme, que colabora con Zatz, "es ​llegar a 500 centenarios para poder extraer conclusiones más definitivas sobre la longevidad".

(Reportaje de Aline Massuca en Río de Janeiro y Victoria Pacheco en São Paulo; edición de Manuela Andreoni y Bill Berkrot, Editado en español por Juana Casas)