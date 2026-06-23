DT de Escocia Clarke sueña con volver al Azteca, pero sabe que primero hay que centrarse en Brasil

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Escocia

El entrenador de Escocia, Steve Clarke, espera con ilusión la posibilidad de volver al emblemático Estadio Azteca de la Ciudad ‌de México, donde marcó un ‌gol cuando era jugador, mientras su equipo se prepara para el crucial partido de la fase de grupos del Mundial contra Brasil el miércoles.

La larga espera para alcanzar las fases eliminatorias por primera vez en su historia en un Mundial podría llegar por fin a su fin cuando Escocia se enfrente a los pentacampeones del mundo en Miami.

Escocia ​ocupa el tercer puesto ⁠del Grupo C con tres puntos, por detrás de Brasil y ‌Marruecos, ambos con cuatro unidades cada uno. Sin embargo, ⁠terminar en tercera posición podría llevarles a ⁠México para disputar su próximo partido contra los coanfitriones.

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"Los equipos escoceses nunca han logrado superar la fase de grupos. Así que, si pudiéramos ser ⁠el primer equipo en hacerlo, obviamente sería algo muy especial", ​declaró Clarke a periodistas el martes.

"Me encantaría volver ‌al Estadio Azteca porque jugué allí ‌el Mundial Sub-19 hace mucho, mucho tiempo, cuando era un futbolista ⁠joven, en forma y sano. Logré marcar un gol en el Estadio Azteca. Escocia venció a México 1-0, así que, si eso vuelve a suceder, ¡repetiremos la hazaña!".

Pero primero, según Clarke, su equipo debe superar ​un partido complicado ‌contra una selección brasileña cuya característica inherente es jugar al ataque.

"Han demostrado en los partidos disputados en este torneo que pueden suponer una gran amenaza", afirmó el DT. "Estoy seguro de que esperan llegar, como mínimo, a las semifinales".

Escocia también podría ⁠tener que hacer frente al posible regreso de Neymar, que podría jugar tras haberse perdido los dos primeros partidos por una lesión.

"Obviamente, sin lugar a dudas, es una de las superestrellas de la era moderna", afirmó Clarke. "Creo que, saliendo desde el banquillo, sin duda puede dar un impulso al equipo, porque el público se animará cuando entre en el campo. Es una ‌figura emblemática".

El capitán de Escocia, Andy Robertson, señaló que Neymar no era la única amenaza y mencionó a Vinicius Jr., Gabriel Martinelli y Endrick como jugadores a los que hay que prestar especial atención en la línea de ataque.

"Tienen muchísima calidad entre la que elegir, incluso si nos fijamos ‌en los jugadores que no están en la convocatoria de Brasil y se han quedado en casa", señaló Robertson.

Clarke afirmó que sus primeros recuerdos de un ‌Mundial se remontan ⁠a la selección brasileña campeona de 1970, y el DT es plenamente consciente de la magnitud que supone enfrentarse ​al gigante sudamericano.

"Uno crece con ese amor por Brasil. Pero mañana por la noche no debemos amar a Brasil, sino amar más a Escocia", afirmó.

Con información de Reuters