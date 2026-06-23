Europa se prende fuego: así se formó el domo de calor al que culpan por las altas temperaturas

Semana de la Moda en Milán con 37 grados. (Foto: Reuters).

Las altas temperaturas acechan a Europa desde hace varios días producto de una cúpula de calor generada por una masa de aire cálido proveniente del Sahara e impulsada por un "anticiclón africano". Las térmicas alcanzaron los 46 grados en el continente.

Millones de personas soportan temperaturas extremas altas, mientras los expertos señalan que el responsable es el "domo de calor". El fenómeno combina alta presión persistente con humedad y derivó en muertes, escuelas cerradas, trenes cancelados y alertas meteorológicas en su nivel máximo desde Francia hasta el Reino Unido.

Francia es el país más golpeado hasta el momento. En este contexto, el primer ministro Sébastien Lecornu informó que 40 personas murieron ahogadas desde el 18 de junio, mayormente jóvenes. Dos niños de dos y cuatro años también fueron hallados sin vida este lunes dentro del auto de su familia en el sureste del país, un caso que la fiscal Hélène Mourges vinculó al calor extremo como principal hipótesis.

Según la agencia meteorológica nacional Météo France, la noche de este lunes al martes fue la más calurosa registrada desde 1947: el indicador térmico nacional llegó a 21,6 grados por encima del récord previo de 21,4 grados que data de julio de 2019. Ante esta situación, el gobierno francés extendió la alerta roja a 54 de los 96 departamentos continentales; casi 39 millones se ven afectadas y 1350 escuelas fueron cerradas.

¿Qué es un domo de calor?

Los domos de calor son sistemas de alta presión que permanecen estacionarios durante unos días, atrapan el calor y la humedad en niveles peligrosos, según explicó Mireia Ginesta, investigadora asociada del Climate Litigation Lab de la Smith School of Enterprise and the Environment. El fenómeno se origina por una protuberancia hacia el norte en la corriente en chorro, un río de viento de rápido desplazamiento a gran altitud, responsable del clima que experimenta Europa.

“Un sistema de alta presión significa que el aire desciende, y a medida que alcanza altitudes menores, se comprime”, señaló Ginesta. “Así que la presión aumenta y la temperatura también lo hace”. Estas "protuberancias" son las que establecen las condiciones que provocan una ola de calor, agregó Jennifer Francis, climatóloga del Woodwell Climate Research Center.

Europa se quema

El comienzo del verano en Europa se siente con intensidad y abrasa con temperaturas extremas no solo a Francia, sino también a Italia, España y Reino Unido.

“En Europa, simplemente no están acostumbrados a esto”, subrayó Francis. “En realidad, es apenas en la última década o dos cuando este tipo de olas de calor realmente brutales han estado ocurriendo y matando a mucha gente porque no tienen los medios para mantenerse frescos”.

En el caso de Francia, no cuenta con aire acondicionado de manera generalizada. “Veremos que los récords de temperatura de junio no solo se rompen, sino que quedan completamente aniquilados”, sostuvo Liz Bentley, directora ejecutiva de la Royal Meteorological Society y profesora de meteorología en la Universidad de Reading.

¿Cómo influye el cambio climático?

Los expertos señalan que el cambio climático permite las condiciones para que se formen domos de calor con mayor frecuencia. Son cada vez más los países en todo el mundo los que se ven afectados. “Estamos calentando el planeta y eso significa que estamos desplazando el rango de temperaturas que experimenta cualquier lugar”, resaltó Francis. “Y al desplazar ese rango de temperatura, hacemos que las temperaturas extremas sean mucho más probables”.

“El cambio climático definitivamente tiene un impacto en el hecho de que sean más frecuentes, más intensas y también más persistentes”, sostuvo Bentley, refiriéndose a las olas de calor. “Se quedan durante mucho más tiempo del que solían hacerlo”.