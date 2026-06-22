Trump dice que si Irán no cumple con el acuerdo "haré lo que tenga que hacer"

El presidente estadounidense Trump firma un decreto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington.

Por Nandita Bose ​y Kanishka Singh

WASHINGTON, 22 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo el lunes: "Haré ‌lo que tenga que hacer" si Irán no cumple el acuerdo con Washington.

"Si Irán no cumple su acuerdo, o si no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer", ​dijo Trump ⁠a periodistas.

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Trump y el presidente iraní, ‌Masoud Pezeshkian, firmaron la semana ⁠pasada un acuerdo ⁠provisional, más de tres meses después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán ⁠y este respondió con sus propios ​ataques contra Israel y ‌los Estados del golfo ‌Pérsico donde hay bases estadounidenses.

Trump dijo ⁠el lunes que se suponía que Irán debía utilizar el dinero descongelado para comprar alimentos exclusivamente a Estados ​Unidos, ‌mientras que la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim citó al gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, quien dijo que ⁠Teherán no tiene ninguna obligación de adquirir insumos agrícolas en virtud del actual memorando de entendimiento.

"Todo ese dinero va a volver en forma de compras de alimentos que necesitan desesperadamente. Tienen 91 millones ‌de habitantes y no pueden alimentarlos. Por lo tanto, el dinero que desbloqueamos se destinará a nuestros agricultores", dijo Trump.

Hemmati señaló que los fondos congelados restantes ‌no se usarán necesariamente solo para bienes de primera necesidad y podrían destinarse a la ‌compra ⁠de otros productos no sujetos a sanciones, informó Tasnim.

Con información de Reuters