Qué sabe Gemini Live sobre vos y cómo la nueva IA de Google usará tus datos privados

Gemini puede aprovechar información procedente de distintos servicios vinculados a la cuenta del usuario.

Google sigue ampliando las capacidades de Gemini Live y dio un paso importante para convertir a su inteligencia artificial en mucho más que un chatbot. La compañía comenzó a incorporar funciones de memoria y una integración más profunda con distintos servicios de su ecosistema, lo que permite ofrecer respuestas más personalizadas y ejecutar tareas de forma más eficiente. Estas novedades apuntan a que la IA pueda comprender mejor el contexto de cada usuario y mantener conversaciones más naturales a lo largo del tiempo.

La principal novedad es que Gemini Live ya no se limita a responder consultas puntuales. Gracias a su nueva capacidad de memoria, la herramienta puede recordar información compartida previamente durante las conversaciones y utilizarla para brindar respuestas más relevantes. Esto acerca la experiencia a la de un asistente personal inteligente que aprende progresivamente de los hábitos y preferencias de cada usuario.

Una IA más personal y contextual

La actualización incorpora lo que Google denomina una inteligencia más personalizada. Para lograrlo, Gemini puede aprovechar información procedente de distintos servicios vinculados a la cuenta del usuario, siempre con autorización previa. Entre ellos se encuentran herramientas como Gmail y Google Fotos, que aportan contexto adicional para generar respuestas más precisas y adaptadas a cada situación.

Este enfoque busca resolver una de las principales limitaciones de los asistentes tradicionales: la falta de continuidad entre interacciones. En lugar de comenzar desde cero en cada conversación, Gemini Live puede recuperar información relevante y utilizarla para mantener un diálogo más fluido y coherente.

Gemini puede aprovechar información procedente de distintos servicios vinculados a la cuenta del usuario.

Más acceso a aplicaciones y servicios

Además de la memoria, Gemini amplía su capacidad para interactuar con aplicaciones y servicios dentro del ecosistema de Google. La plataforma avanza hacia un modelo de asistente capaz de realizar acciones concretas en nombre del usuario, reduciendo la necesidad de abrir aplicaciones manualmente o navegar entre distintas herramientas.

Esta evolución forma parte de la estrategia de Google para transformar Gemini en un agente de inteligencia artificial más autónomo. La idea es que el asistente no solo responda preguntas, sino que también pueda ayudar a gestionar tareas, organizar información y ofrecer asistencia contextual basada en los datos disponibles para cada usuario.

Con estas mejoras, Gemini Live se posiciona cada vez más cerca del concepto de asistente personal impulsado por IA que Google viene desarrollando desde hace años. La combinación de memoria, contexto y acceso ampliado a servicios busca ofrecer una experiencia más útil, personalizada y proactiva para quienes utilizan las herramientas de la compañía.