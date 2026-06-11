Llegó Gemini a Chrome: cómo es la nueva actualización de Google disponible en Latam

Google quiere convertir a Gemini en el centro de su ecosistema de inteligencia artificial.

Google continúa expandiendo su estrategia de inteligencia artificial y confirmó la llegada de Gemini integrado en Chrome para los usuarios de América Latina. La función, que ya había comenzado a desplegarse en otras regiones del mundo, permite acceder al asistente de IA directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales o abrir nuevas pestañas.

Con esta expansión, millones de usuarios de Chrome en la región podrán utilizar Gemini mediante una barra lateral integrada para resumir artículos, responder preguntas sobre el contenido que están leyendo, traducir textos y recibir ayuda para escribir, todo sin abandonar la página web en la que se encuentran. La iniciativa forma parte de la estrategia de Google para convertir a Gemini en el centro de su ecosistema de inteligencia artificial.

Qué permite hacer Gemini dentro de Chrome

La integración de Gemini busca simplificar la navegación y mejorar la productividad. Entre sus principales funciones se encuentra la posibilidad de generar resúmenes de páginas extensas, responder consultas relacionadas con el contenido que aparece en pantalla, traducir información en tiempo real y asistir en la redacción de textos.

El asistente funciona desde una barra lateral, por lo que el usuario no necesita cambiar de pestaña ni copiar información hacia otra aplicación. De esta manera, la experiencia de navegación se vuelve más fluida y las tareas cotidianas pueden resolverse sin salir del sitio que se está visitando.

Los usuarios de Chrome podrán utilizar Gemini mediante una barra lateral integrada.

Cómo fue el despliegue y qué funciones siguen siendo exclusivas

El lanzamiento de Gemini en Chrome comenzó de forma gradual en septiembre de 2025 para usuarios de Windows y Mac en Estados Unidos y únicamente en inglés. En marzo de 2026, Google amplió la disponibilidad a India, Canadá y Nueva Zelanda, incorporando compatibilidad con más de 50 idiomas, entre ellos el español.

Posteriormente, en mayo de este año, la herramienta llegó a varios países de Asia-Pacífico. Ahora es el turno de América Latina, una de las regiones con mayor cantidad de usuarios de Chrome, lo que representa uno de los despliegues más importantes para la compañía.

Si bien Gemini en Chrome ya puede utilizarse de forma gratuita en la región, algunas funciones avanzadas permanecen reservadas para los planes AI Pro y AI Ultra. Entre ellas se destacan las capacidades de automatizar tareas complejas dentro del navegador mediante acciones encadenadas, una característica que por el momento solo está disponible para usuarios de Estados Unidos.