Congo busca borrar mala imagen, mientras Uzbekistán aspira a sumar sus primeros puntos en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs. República Democrática del Congo

Una victoria de la República Democrática del Congo en su último partido de la fase de grupos contra Uzbekistán ‌el sábado le brindará ‌no solamente la oportunidad de clasificarse para la fase eliminatoria del Mundial, sino que también contribuirá a borrar definitivamente las afrentas del pasado.

Aunque, matemáticamente, ambos equipos siguen en la lucha por una plaza en los dieciseisavos de final, Uzbekistán necesitaría una victoria contundente para tener alguna posibilidad de hacerse con una de las plazas ​reservadas a los ⁠ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Los debutantes asiáticos cayeron ‌ante Colombia y Portugal, encajando ocho goles en el ⁠proceso, mientras que los congoleños suman ⁠un punto tras empatar con Portugal en su debut en el Grupo K antes de perder el martes ante Colombia en Guadalajara, donde ⁠encajaron un gol en los últimos compases.

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Una victoria de ​RDC en Atlanta le daría cuatro puntos, lo ‌que bastaría para pasar a ‌la fase eliminatoria, algo que habría sido difícil de creer ⁠hace unos siete meses, cuando se metió en la repesca en África tras no lograr la clasificación directa.

Allí se impuso a Camerún y Nigeria, antes de vencer en marzo a Jamaica en ​la repesca ‌interconfederaciones, en el final de sus 13 partidos para asegurar la clasificación.

Se trata de la segunda participación de la RDC en un Mundial, 52 años después de que disputara el torneo de 1974, cuando el país se conocía ⁠como Zaire, y fuera objeto de burlas por una actuación en la que encajó 14 goles en tres partidos sin marcar ninguno.

Se le consideraba un equipo ingenuo y que estaba muy por detrás de las tendencias modernas del fútbol, por lo que volver a clasificarse ha supuesto una oportunidad de redención.

"Después de 52 años, tener la oportunidad de ‌borrar la mala imagen de 1974 debe considerarse un éxito rotundo", declaró a Reuters Kabulo Mwana Kabulo, cronista veterano del fútbol congoleño y exministro de Deportes. "Lo que ocurra en el Mundial es un extra, y pasar a la siguiente ronda sería maravilloso".

Uzbekistán, en tanto, intentará ‌continuar con lo que el seleccionador Fabio Cannavaro considera una valiosa experiencia en la escena internacional y, posiblemente, sumar sus primeros puntos en un ‌Mundial.

"Les he pedido ⁠a los jugadores que sean más valientes, que jueguen al fútbol y que no tengan miedo. Si ​se tiene esa mentalidad, se puede crecer como equipo y a nivel individual", afirmó Cannavaro, que se proclamó campeón del mundo con Italia en 2006.

(Writing by Mark Gleeson in Atlanta; Editing by Christian Radnedge)