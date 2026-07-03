Viviana Canosa se olvidó que estaba al aire y contó una sorpresiva intimidad: "Una pulidita"

Viviana Canosa se olvidó que estaba al aire y contó una sorpresiva intimidad.

La periodista Viviana Canosa volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar una intimidad durante su participación en Carnaval Stream. La conductora habló sin filtros sobre la depilación y compartió su experiencia personal.

En medio de una charla distendida, Viviana Canosa sorprendió al referirse a los cuidados personales y a la depilación íntima. En medio de la charla, aseguró que "el macho tiene que ser macho pero una pulidita ahí abajo porque si no es un quilombo", una frase que rápidamente llamó la atención de los presentes.

La periodista también describió cómo es el procedimiento al que se somete y bromeó sobre la situación. "Mucha gente dice 'yo no tengo nada'. Es muy raro", comentó entre risas antes de relatar parte de la experiencia.

Viviana Canosa se olvidó que estaba al aire y contó una sorpresiva intimidad.

Su experiencia

Durante el intercambio, Canosa explicó algunos detalles del tratamiento estético y afirmó: "Te metés la tanguita descartable en el medio y abrís". Luego agregó que, aunque entiende que se trata de un trabajo habitual para quienes realizan este tipo de servicios, hay situaciones que le siguen resultando llamativas. "Puede haber gente que esté en bolas pero hay lugares que digo 'ya es un montón'", expresó.

Además, confesó que uno de los momentos que menos disfruta es cuando le realizan la depilación de la tira de cola: "La tira de cola es humillante". Pese a las incomodidades que describió, la conductora cerró su relato con humor y destacó el resultado final del tratamiento: "Cuando te vas estás divina".