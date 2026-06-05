La gravísima acusación de Viviana Canosa contra Javier Milei: "Manco"

La gravísima acusación de Viviana Canosa contra Javier Milei.

La periodista y conductora Viviana Canosa lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei durante su programa en El Nueve. En un encendido descargo, calificó al mandatario como un "mitómano", acusó al Gobierno de engañar a la ciudadanía y recordó una de las promesas que el líder libertario realizó antes de llegar a la Casa Rosada.

Durante su programa, Canosa sostuvo que "el Presidente es un mitómano" y aseguró que las mentiras no se limitan únicamente al jefe de Estado. "Es un gobierno de mentirosos, no solo el Presidente lo es”, afirmó la conductora, que en los últimos meses se convirtió en una de las voces más críticas del gobierno libertario.

Además, apuntó directamente contra el espacio oficialista y cuestionó el vínculo que mantiene con la opinión pública. "Los libertarios nos mienten todo el tiempo", disparó.

La gravísima acusación de Viviana Canosa contra Javier Milei.

La crítica por los impuestos

En otro tramo de su intervención, Canosa cuestionó a los argentinos por, según su mirada, no exigir explicaciones frente a los cambios de discurso de los dirigentes políticos. "Tenemos muy mala memoria los argentinos y nos dejamos embaucar", señaló.

La periodista también recordó una de las frases más resonantes de Milei durante la campaña presidencial, cuando aseguró que antes de aumentar impuestos se cortaría un brazo. "Milei dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Los impuestos siguen subiendo y el tipo todavía manco no es", ironizó.