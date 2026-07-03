Verstappen afirma que coches de Lego corren el riesgo de hacer que pilotos de F1 parezcan niños y payasos

Gran Premio de Gran Bretaña

Max Verstappen, de Red Bull, dijo que la decisión de la ‌Fórmula 1 de ‌que los pilotos vayan en coches de Lego durante la vuelta de presentación del Gran Premio de Gran Bretaña del domingo corre el riesgo de hacer que parezcan "niños y payasos".

El cuatro veces campeón del ​mundo declaró ⁠a la cadena Viaplay que preferiría seguir ‌con el formato habitual, en ⁠el que los pilotos ⁠recorren el circuito en un camión de plataforma, saludando a los aficionados y concediendo entrevistas ⁠televisivas.

"Prefiero jugar con Lego en casa, ​ya sabes, con los niños. ‌No en un kart ‌aquí, la verdad", dijo el holandés.

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"Prefiero ⁠estar de pie en un camión, todos juntos. Creo que es más divertido y que además da una imagen más ​profesional".

La ‌Fórmula 1 y Lego anunciaron el jueves que los 22 pilotos darán una vuelta a Silverstone antes de la carrera del domingo en minicoches ⁠construidos con miles de piezas de Lego.

En un evento anterior celebrado en el Gran Premio de Miami el año pasado, en el que los pilotos compartían coches biplaza, se produjeron colisiones y los ladrillos quedaron esparcidos por ‌el asfalto.

"Al fin y al cabo, somos pilotos de Fórmula 1; creo que no deberíamos parecer niños ni payasos intentando embestirse unos a otros", afirmó Verstappen. "No creo que ‌eso sea lo que necesita la Fórmula 1, pero es lo que hay".

Emily Prazer, directora comercial ‌de Fórmula ⁠1, afirmó que el evento mostraría una faceta diferente de este ​deporte y "crearía un espectáculo increíble para los aficionados".

(Reportaje de Alan Baldwin; edición de Toby Chopra. Editado en español por Natalia Ramos)