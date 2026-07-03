El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio, en los últimos meses, precisiones sobre la reforma previsional que impulsa para Argentina, según lo convenido con el gobierno de Javier Milei en la más reciente revisión del acuerdo firmado el año pasado.

Se trata de algunos puntos que involucran desde el incremento de la edad jubilatoria hasta la transición hacia un sistema proporcional, en el que los jubilados que aportaron menos años recibirían una jubilación proporcionalmente menor.

La intención del Gobierno de avanzar en estas reformas que afectarían a millones de jubilados fue reconfirmada por el FMI en una de sus últimas conferencias de prensa. Particularmente, en la que ofreció su vocera, Julie Kozack, a inicios de junio pasado.

"Respecto a las reformas tributaria y previsional, cabe mencionar que las autoridades (argentinas) mantienen un firme compromiso con su marco fiscal", subrayó Kozack hace casi un mes.

En ese sentido, la vocera del FMI añadió que el gobierno argentino "planea fortalecer aún más el marco tributario, de pensiones y fiscal", y resaltó que "estas son reformas cruciales para Argentina, con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país a largo plazo. Y, en este contexto, es natural que se estén analizando con detenimiento".

Qué plantea la reforma previsional que le pide el FMI a Milei

La reforma del sistema jubilatorio argentino fue detallada por el FMI en su último staff report, es decir, el texto oficial aprobado por el directorio del organismo de crédito, que cuenta, a su vez, con el aval del Gobierno.

Esencialmente, en este documento el Fondo plantea cinco modificaciones principales al sistema jubilatorio de Argentina:

Integrar la PUAM y la jubilación básica , diferenciándolas de las jubilaciones contributivas

, diferenciándolas de las jubilaciones contributivas Avanzar hacia un sistema proporcional , en el que los derechos previsionales se acumulen gradualmente según los aportes realizados.

, en el que los derechos previsionales se acumulen gradualmente según los aportes realizados. Ampliar la cantidad de aportantes favoreciendo el empleo formal, para lo cual considera crucial la reforma laboral

favoreciendo el empleo formal, para lo cual considera crucial la reforma laboral Unificar y simplificar los más de 200 regímenes jubilatorios existentes en el país

existentes en el país Ajustar la edad jubilatoria y equipararla progresivamente entre hombres y mujeres

Así y todo, la fecha estimada para la implementación de la reforma previsional, según la última revisión del acuerdo, es diciembre de 2027, lo que representa una postergación de un año respecto a la prevista en la primera revisión del acuerdo de agosto de 2025.

Se descuenta que el Gobierno no impulsará la reforma previsional en plena campaña electoral, por lo que su implementación dependerá, en los hechos, de que Milei sea reelecto el año que viene.