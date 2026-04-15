Entradas para Matt Johson, músico de Jamiroquai que llega a la Argentina en 2026: precios y cuándo toca

El artista llegará al país con un espectáculo que marcará un punto de inflexión en su carrera, al tratarse de su primera presentación en formato solista

La llegada de Matt Johson, histórico integrante de Jamiroquai, despierta gran expectativa en la escena musical local. El tecladista y compositor presentará su proyecto solista en Argentina durante 2026, con un show que promete combinar funk, jazz y electrónica en una experiencia íntima.

El anuncio genera interés no solo por tratarse de su primera visita al país en formato propio, sino también por el perfil del espectáculo. La propuesta apunta a un encuentro cercano con el público, en un entorno pensado para resaltar cada detalle sonoro y la interacción en vivo.

Cuándo toca Matt Johson en Argentina 2026

El show de Matt Johson en Argentina está programado para 2026, en una presentación que marcará su debut solista en el país. Aunque se trata de un concierto de formato íntimo, la expectativa es alta debido a la trayectoria del artista dentro de Jamiroquai y su influencia en el pop-funk internacional.

El espectáculo contará con la participación de Derrick McKenzie, baterista de la banda británica, lo que suma un atractivo adicional. Ambos músicos, con una extensa carrera compartida, ofrecerán un recorrido que combina historia, innovación y una conexión directa con el público.

Precios de las entradas para Matt Johson

Las entradas para ver a Matt Johson ya tienen valores confirmados, con opciones que varían según la experiencia elegida dentro del evento. El acceso general tiene un precio de 90.000 pesos, mientras que la modalidad Meet and Greet alcanza los 180.000 pesos.

Esta última alternativa incluye la posibilidad de un contacto más cercano con los artistas, en línea con el espíritu del concierto. La propuesta apunta a un formato cuidado, donde la calidad del sonido y la cercanía con el escenario son protagonistas.

Cómo será el show íntimo de Matt Johson

El recital de Matt Johson está pensado como una experiencia envolvente, en la que la música se convierte en el eje central. El repertorio incluirá composiciones originales, junto con momentos de exploración sonora que reflejan su estilo y trayectoria.

La banda que lo acompaña está integrada por músicos de reconocida trayectoria: Andrew Smith en guitarras, Ernie McKome en bajo, Valerie Etienne y Hazel Fernandes en voces, además de Derrick McKenzie en batería. Este ensamble permite desarrollar una propuesta rica en matices, donde conviven distintos géneros y climas.

Las localidades ya se encuentran disponibles con distintas opciones que responden al carácter exclusivo del evento.

La influencia de Jamiroquai en la carrera de Matt Johson

A lo largo de su carrera, Matt Johson fue una pieza clave en el sonido de Jamiroquai, participando como coautor en algunos de sus temas más destacados. Canciones como Seven Days in Sunny June, Lifeline y Sky Blue forman parte de ese legado que marcó a varias generaciones.

Su trabajo dentro de la banda contribuyó a consolidar una identidad musical basada en el groove, la fusión de estilos y una fuerte impronta rítmica. Esa experiencia se traslada ahora a su proyecto solista, donde amplía su búsqueda artística con mayor libertad.

La presentación en Argentina se perfila como una oportunidad singular para apreciar de cerca a uno de los creadores detrás de ese sonido característico. Con una propuesta que combina técnica, sensibilidad y exploración, el show de Matt Johson se posiciona como uno de los eventos destacados de la agenda musical de 2026.