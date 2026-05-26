Murió Fernando Gayoso, entrenador de arqueros campeón con Boca y Racing

Dolor en Boca por la muerte de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros

Este martes 26 de mayo de 2026, el mundo Boca Juniors está de luto por la muerte de Fernando Gayoso, un histórico referente del club que se desempeñó como entrenador de arqueros en la institución y sin dudas dejó su huella. Su hijo lo despidió con un triste comunicado en las redes sociales confirmando así el fallecimiento después de su ardua pelea contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

A los 55 años, el "Xeneize" despide a una leyenda que aportó mucho más que sus conocimientos a los que defendieron los tres palos de la institución bajo su gestión. También fue campeón con Racing en el fútbol argentino.

El comunicado de Franco Gayoso sobre la muerte de su padre

Hoy 26 de Mayo, se fue una leyenda, alguien que me enseño todo en esta vida, que lucho con toda su alma contra todo y sobretodo contra esta enfermedad, sufriste muchisimo y aun asi seguiste en pie de guerra, siempre dije que fuiste, sos y seras mi idolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decias, alguien que jamas se dio por vencido, sos todo para mi papi, hoy estas en el cielo con mami. Cuídenme, por favor.

Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estas con mama descansando en paz. Que en paz descanses campeon. Gracias por todo lo que le diste al futbol, y ami en toda la vida, te amo.

Franco Gayoso despidió a su padre con un triste comunicado en las redes

Los últimos años de Fernando Gayoso vinculado al fútbol argentino

Con el correr del tiempo, el entrenador de arqueros pasó por varios equipos acompañando a distintos cuerpos técnicos. Entre 2011 y 2012 trabajó junto a Rodolfo Arruabarrena en Tigre, donde también conoció a Javier García. Con la llegada del "Vasco" a Boca Juniors se reencontraron y desde 2016 hasta 2019 estuvo en Racing hasta su regreso al "Xeneize" en 2020 junto a Miguel Ángel Russo. Hasta el día de su fallecimiento, su cargo en la institución era el coordinador de arqueros de las Inferiores del club "Azul y Oro", una enorme responsabilidad pensando en el futuro.

Algunos de los futbolistas que agigantaron su figura con su gestión fueron Agustín Rossi y Sergio "Chiquito" Romero, especialmente en las definiciones por penales. Hoy sigue sus pasos Leandro Brey, quien es el guardameta titular del equipo de Claudio Úbeda ante la lesión de Agustín Marchesín y quien también trabajó con Gayoso desde su arribo al club proveniente de Los Andes en 2022.

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