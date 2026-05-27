La advertencia de Franco Colapinto tras su sexto lugar en el GP de Canadá: "No es casual"

Colapinto suma 15 puntos en el campeonato.

Después del séptimo puesto en el GP de Miami, Franco Colapinto reconfirmó su buen momento en la Fórmula 1 este domingo al cruzar la línea de meta en el sexto lugar en el GP de Canadá. A pesar de no haber podido disputar la FP1 por una falla en el A526, el pilarense fue superior a su compañero tanto en clasificación como en carrera, llegando incluso a terminar por delante de Pierre Gasly en la carrera sprint, en la que estuvo a un paso de los puntos.

Si bien es cierto que se vio beneficiado por los errores de McLaren y los abandonos de George Russell y Arvid Lindblad, el piloto argentino también mostró solidez en pista y mantuvo una cómoda diferencia con su principal perseguidor, Liam Lawson. Sin dudas, para Alpine fue un resultado positivo con el octavo lugar de Gasly, algo a lo que se refirió Colapinto cuando hizo su análisis de lo que fue la carrera en el Circuito Gilles Villeneuve.

“Estoy muy feliz. Creo que ha sido un gran resultado para nosotros como equipo, con los dos autos en los puntos”, afirmó el pilarense frente a los medios en la zona mixta. No obstante, Franco no se duerme en los laureles y advirtió que todavía tienen aspectos por mejorar en el A526: “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero este fin de semana fue muy positivo y realmente fuerte”.

Ahora bien, una de las preguntas que no faltaron fue si considera que hubo un progreso en el comportamiento del monoplaza, sobre todo considerando las diferencias evidentes que hay entre el circuito de Miami y el de Montreal. “Sí, ciento por ciento. Creo que demuestra que no fue algo casual. Va a ser mucho más consistente así de ahora en adelante”, respondió Colapinto lanzando una advertencia hacia sus rivales.

Otro aspecto que no dejó pasar el argentino es cómo se vio favorecido por la evolución que tuvo la carrera, lo que lo llevó a sumar ocho puntos en la quinta fecha. “Es un sexto puesto, pero también hay que considerar que hubo dos McLaren detrás y que George se detuvo en pista. Necesitamos mejorar mucho el coche. Tenemos mucho margen”, añadió Franco.

El argentino quedó decimoprimero en la tabla.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Canadá, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Mónaco. Allí se desarrollará el Gran Premio de Mónaco por la sexta fecha entre el 5 y 7 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.